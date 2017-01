Infantino hatte im Wahlkampf zur Wahl des FIFA -Präsidenten mindestens 40 statt wie bislang 32 Teilnehmer versprochen - jetzt könnten es sogar 48 WM -Starter werden. Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) scheint mit seinem Widerstand auf verlorenem Posten zu stehen. "Die Weltmeisterschaften waren in der Vergangenheit immer Turniere, die Aktive, Zuschauer und Sponsoren gleichermaßen begeistert haben. Warum also sollte man etwas ändern?" , sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Der weltgrößte Fußballverband sei "grundsätzlich davon überzeugt, dass am bewährten Modus mit 32 Teilnehmernationen festgehalten werden sollte" .

DFB hat (noch) keine Stimme

Nur hat der DFB auf dem Zürichberg keine Stimme. Nach dem durch die Ethiksperre bedingten Rücktritt von Ex-DFB-Chef Wolfgang Niersbach sitzt kein deutscher Vertreter am Council-Tisch. Grindel ist einziger Kandidat auf dessen Nachfolge im wichtigsten Gremium der FIFA, die Wahl findet aber erst am 5. April in Helsinki statt. Das Mandat läuft dann bis 2019.

Unterschiedliche Interessen - auch in Europa

Wie die britische Tageszeitung Times berichtet, sind zudem längst nicht alle Verbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gegen die Infantino-Pläne. Jede öffentliche Äußerung ist ein politischer Schachzug. Der englische Verband FA bevorzuge beispielsweise demnach das Modell mit 48 Teams, die in 16 Dreiergruppen spielen - aber nur unter der Voraussetzung, dass die UEFA im Verhältnis auch genügend neue Startplätze (bislang 13 plus Gastgeber) erhält. Darauf schielen auch die UEFA-"Schwellenländer", die in der Qualifikation meist knapp scheitern.

Der DFB hofft dennoch zumindest auf eine Aufschiebung des Themas, was weiterhin nicht ausgeschlossen ist. "Das FIFA-Faktenpapier zu den vier Alternativformaten, die aktuell zur Diskussion stehen, hat die Mitgliedsverbände erst kurz vor Weihnachten erreicht" , sagte Grindel, "was wir deshalb jetzt zunächst brauchen, ist eine breit angelegte Debatte innerhalb der Verbände und Konföderationen. Eine Entscheidung darf auf keinen Fall übereilt mit der Brechstange getroffen werden."

Konkret hat die FIFA vier Modelle für die Endrunden ab 2026 vorgelegt: Bei den beiden Varianten mit 40 Teams würde es entweder acht Gruppen mit fünf Teams oder zehn Gruppen mit vier Mannschaften geben. Bei 48 Teilnehmern denkt die FIFA zum einen an eine Vorqualifikation mit 32 Teams, nach der es wie gehabt mit 32 Mannschaften weitergehen würde. Ein anderer Plan sieht 16 Gruppen mit jeweils drei Teilnehmern vor.

Erhoffte Mehreinnahmen: über 600 Millionen Euro

Dass die FIFA die "Mega-WM" forciert, überrascht angesichts der zu erwartenden Mehreinnahmen nicht. Einem vertraulichen FIFA-Bericht zufolge, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, würde eine Vergrößerung des Turniers um 16 Teams zusätzliche Gelder in Höhe von umgerechnet rund 605 Millionen Euro generieren.

Grindel sieht bei allen Alternativen "erhebliche" Schwächen, beispielsweise (noch) mehr Spiele um die "Goldene Ananas" und längere Wartezeiten bei noch längeren Turnieren. "Bei der Variante mit 16 Dreiergruppen müsste man wohl das Unentschieden abschaffen, um klare Ergebnisse zu haben und taktisches Verhalten im letzten Gruppenspiel zu vermeiden" , sagte der 55 Jahre alte DFB-Chef, "die in dieser Variante angedachte Einführung von Verlängerung und Elfmeterschießen bereits in der Gruppenphase halte ich zudem für problematisch." Grundsätzlich dagegen positionierten sich die reichen Top-Vereine aus Europa, die eine Mehrbelastung ihrer teuren Profis fürchten. "Politik und Kommerz sollten im Fußball nicht an erster Stelle stehen" , sagte Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge als Chef der mächtigen Klub-Vereinigung ECA, die einen Protestbrief Richtung FIFA schickten: "Wir müssen uns wieder auf den Sport konzentrieren."

red/sid/dpa | Stand: 07.01.2017, 11:00