FIFA fordert Schadensersatz - und gibt Bestechungen zu

Die FIFA fordert im Korruptionsskandal von den in den USA Beschuldigten eine Entschädigung in mindestens zweistelliger Millionenhöhe. Der Antrag richte sich gegen 41 frühere Offizielle und Funktionäre, so der Weltverband. Erstmals wurden auch Bestechungen bei WM-Vergaben eingeräumt. | tagesschau