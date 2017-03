Das ist an sich noch nichts Besonderes. Doch am 28. Spieltag könnte eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft fallen. Und zwar zu Gunsten von Feyenoord. Sieben Spieltage vor Schluss liegt Rotterdam in der Tabelle sechs Punkte vor Ajax. Bei einem Auswärtssieg wären es neun. Titelverteidiger PSV Eindhoven ist mit jetzt schon acht Zählern Rückstand Dritter.

Van Bronckhorst und Kuyt die Erfolgsgaranten

Für den etwas überraschenden Aufschwung sind zwei Männer verantwortlich, die eng mit Feyenoord verbunden sind. Da ist zum einen Trainer Giovanni van Bronckhorst. Der Ex-Profi ist in Rotterdam geboren, und er startete und er beendete seine Karriere bei Feyenoord. Zwischendurch lief er für die Glasgow Rangers, den FC Arsenal und den FC Barcelona auf. Nach dem Ende seiner Laufbahn wurde er 2011 Co-Trainer bei seinem Heimatverein - zunächst unter Ronald Koeman, dann unter Fred Rutten. Von dem übernahm er 2015 das Traineramt.

Bei seinem Antritt durfte er einen alten Kollegen beim Training begrüßen. Denn in jenem Sommer kehrte Dirk Kuyt zu Feyenoord zurück. Der heute 36-jährige kam von Fenerbahce Istanbul zurück nach Rotterdam, wo er schon von 2003 bis 2006 spielte. Van Bronckhorst und Kuyt kennen und schätzen sich. 2010 wurden sie bei der WM in Südafrika mit den Niederlanden gemeinsam Vizeweltmeister.

2010 in der Krise

Nun will das Duo für die erste Meisterschaft seit 1999 sorgen. Die holte Feyenoord damals unter Trainer-Ikone Leo Beenhakker. Danach ging der Titel vornehmlich nach Amsterdam oder Eindhoven. In der Saison 2009/10 war der Verein am Tiefpunkt. In der Liga wurde Feyenoord damals nur Zehnter - was in der nicht gerade spielstarken Ehrendivison einer Katastrophe gleich kam.

Am 10. Spieltag musste der Klub eine 0:10-Klatsche gegen Eindhoven einstecken. Es war die höchste Niederlage in der Klubgeschichte. Damals ging es dem Klub zudem finanziell schlecht. Eine Investorengruppe mit dem Namen "Vrienden van Feyenoord" bewahrte Rotterdam vor dem Totalabsturz.

Gutes Team perfekt verstärkt

Seitdem geht es wieder bergauf. 2012 und 2014 wurde das Team unter Ronald Koeman Vizemeister - allerdings ohne ernsthafte Titelchancen gehabt zu haben. Das sieht jetzt anders aus, und vor dem Klassiker bei Ajax spricht sehr viel für Feyenoord. Von den letzten 15 Ligaspielen hat das Team nur eines verloren - ausgerechnet beim Stadtkonkurrenten Sparta. Mit 69 Toren stellt es die beste Offensive.

Doch was ist das Erfolgsrezept? Fakt ist, dass ein ohnehin schon gutes und homogenes Team clever verstärkt wurde. Der Däne Nicolai Jörgensen kam für 3,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen und ist mit 19 Treffern in 27 Spielen Toptorschütze. Rechtsaußen Steven Berghuis kam als Leihe vom FC Watford aus der englischen Premier League und hat schon sechs Treffer auf dem Konto. "Wir haben unsere Mannschaft weitestgehend zusammengehalten und mit Spielern verstärkt, die eine hohe Qualität haben" , sagt Manager Martin van Geel.

Karsdorf ist Feyenoords Juwel

Die gesamte Offensive ist treffsicher. Kyut hat in der Liga schon achtmal getroffen, genau wie Linksaußen Eljero Elia. Mittelfeldmotor Jens Toornstra hat sogar zehn Tore auf dem Konto. Van Bronckhorst lässt seine Mannschaft im klassischen 4-3-3-System spielen.

Und auch die Jugendarbeit funktioniert. Bestes Beispiel ist Rick Karsdorp. Der schaffte 2014 den Sprung in den Profikader, gehört in dieser Spielzeit als Rechtsverteidiger zu den Leistungsträgern und soll ganz oben auf dem Wunschzettel des FC Bayern und des FC Barcelona stehen. In München soll er angeblich zur neuen Saison Philipp Lahm ersetzen.

Mit breiter Brust - aber gegen die Statistik

Feyenoord reist mit breiter Brust zu Ajax. Der Rekordmeister kam zuletzt bei Excelsior Rotterdam nicht über ein 1:1 hinaus. Die Bilanz spricht allerdings klar für die Amsterdamer. Von 144 Partien gewann Feyenoord nur 37 und musste 68 Niederlagen einstecken. In der Liga wartet der Klub seit Januar 2012 auf einen Sieg.

Stand: 30.03.2017, 11:59