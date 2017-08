Arsenal bezwang Chelsea am Sonntag (06.08.2017) mit 4:1 im Elfmeterschießen, nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Kolasinac erzielte im Wembley-Stadion mit seinem ersten Treffer für Arsenal (82.) den späten Ausgleich, zuvor hatte Victor Moses (47.) die "Blues" in Führung gebracht. Chelseas Spanier Pedro sah wegen groben Foulspiels in der Schlussphase die Rote Karte (80.).

Während die Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi nicht im Arsenal-Kader standen, gehörte Per Mertesacker zur Startelf der "Gunners". Der 32-Jährige musste jedoch schon in der 32. Minute mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden. Er wurde durch Kolasinac ersetzt. Bei Chelsea kam Nationalspieler Antonio Rüdiger erst in der 79. Minute ins Spiel.