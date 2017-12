Beim FC Burnley können sie ihr Glück in diesen Tagen selbst nicht so recht fassen. Nach dem 1:0-Sieg gegen Stoke City postete der Klub auf seinem Twitter-Account stolz die Tabelle der Premier League. Da steht das Team aus der Grafschaft Lancashire im Norden Englands auf Platz vier. Es ist die höchste Platzierung seit März 1975.

In Burnley wissen alle, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Die Tottenham Hotspur, der FC Liverpool und der FC Arsenal haben ein Spiel weniger absolviert und können am 17. Spieltag in der Tabelle noch an Burnley vorbeiziehen. Doch dieser Tweet mit der höchsten Platzierung seit 1975 - der musste einfach raus.

Sparsam mit Toren und auf dem Transfermarkt

Doch auch Platz sieben ist bemerkenswert, denn der FC Burnley ist in England in dieser Saison die große Überraschung. In der vergangenen Saison hielten "die Weinroten" als Tabellen-16. nur knapp die Klasse, im Jahr zuvor spielte das Team sogar nur in der zweitklassigen Championship. Der Klub gilt zudem als Fahrstuhlmannschaft, allzu lange konnte er sich nie in der Premier League halten.