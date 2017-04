Der zwölfmalige Pokalsieger gewann die Partie am Sonntag mit 2:1 (1:1, 0:0) gegen die "Citizens" mit dem deutschen Nationalspieler Leroy Sané in der Startelf. Bei den Londonern stand Mesut Özil ebenfalls in der Anfangsformation und wurde erst in der 119. Minute ausgewechselt.

Sanchez mit dem Siegtor

Nacho Monreal (71.) und Alexis Sanchez (101.) erzielten vor 85.725 Zuschauern im Londoner Wembleystadion die Tore für den FC Arsenal, bei dem der deutsche Verteidiger Shkodran Mustafi aufgrund von Oberschenkelproblemen fehlte. Zuvor hatte Sergio Agüero (62.) das Team des früheren Bayern-Trainers Guardiola in Führung geschossen.