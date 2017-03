Das einzige Tor des Abends erzielte am Montag (13.03.17) an der Stamford Bridge N’Golo Kanté in der 51. Minute. Manchester musste fast eine Stunde in Unterzahl spielen. Ander Herrera hatte nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (35.) gesehen. Am Wochenende waren bereits Tottenham Hotspur, Manchester City und der FC Arsenal ins Halbfinale des ältesten Klub-Wettbewerbes der Welt eingezogen. Die Finalteilnehmer werden am 22. und 23. April auf neutralen Plätzen ermittelt. Die Auslosung am späten Abend ergab, dass Chelsea auf Tottenham trifft, Arsenal bekommt es mit Manchester City zu tun.

Uniteds Teammanager José Mourinho verzichtete gegen den Tabellenführer der Premier League erneut auf den deutschen Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der gar nicht im Kader der Red Devils stand. Vor allem in der Offensive ging United zudem ersatzgeschwächt an den Start. Superstar Zlatan Ibrahimovic saß nach seiner körperlichen Auseinandersetzung mit Tyrone Mings vom FC Bournemouth den ersten Teil seiner Drei-Spiele-Sperre ab. Der verletzte Wayne Rooney fehlte ebenso wie Anthony Martial.

Nach Platzverweis Chelsea zu stark

Seit Oktober hat Manchester in der Liga nicht mehr verloren, damals setzte es ein 0:4 beim FC Chelsea. An der erhofften Revanche arbeitete United bis zum harten Platzverweis aussichtsreich, anschließend kippte das Spiel doch deutlicher zugunsten der Blues. Kanté hatte bei seinem Treffer aus 20 Metern zu viel Platz, in der Folge wurde Chelsea immer stärker.

sid/red | Stand: 13.03.2017, 22:53