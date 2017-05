Die Gunners siegten mit 2:1 (1:0) gegen den Londoner Stadtrivalen und englischen Meister FC Chelsea, der damit das Double aus Meisterschaft und Pokal verpasste. Der Chilene Alexis Sanchez (4. Minute) und der Waliser Aaron Ramsey (79.) trafen im ausverkauften Wembley Stadion vor knapp 90.000 Zuschauern für Arsenal. Diego Costa (76.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Blues, die ab der 68. Minute in Unterzahl auskommen mussten. Victor Moses hatte für eine Schwalbe im Strafraum die Gelb-Rote Karte kassiert, nachdem er zuvor für ein grobes Foul Gelb gesehen hatte.

Mertesacker mit Startelf-Comeback

Weil Shkodran Mustafi bei Arsenal wegen einer Gehirnerschütterung nicht im Kader stand und Laurent Koscielny gesperrt fehlte, gab Mertesacker sein Startelf-Comeback. Der Abwehrspieler hatte in dieser Saison aufgrund einer Knieverletzung nur ein Spiel gemacht. Er war beim 3:1 gegen Everton am letzten Spieltag eingewechselt worden. Arsenal, das die Saison in der Premier League als Tabellenfünfter beendete und damit erstmals in der Ära Wenger die Champions League verpasste, sorgte durch den Pokalerfolg für einen versöhnlichen Saisonabschluss und wurde von den eigenen Fans mit lautstarken Gesängen gefeiert.

dpa/sid/red | Stand: 27.05.2017, 20:42