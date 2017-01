FA-Cup - Liverpool strauchelt gegen Viertligisten

Klopp hatte seine Mannschaft nach dem strapaziösen Feiertagsprogramm auch mit Blick auf das wichtige Ligaduell am nächsten Sonntag bei Manchester United auf einigen Positionen umgebaut und schickte eine verbesserte B-Elf ins Rennen, darunter auch DFB-Nationalspieler Emre Can und der zuletzt auf die Bank verbannte deutsche Torhüter Loris Karius. Mit im Schnitt 21 Jahren und 296 Tagen war seine Startelf die jüngste der Liverpooler Klubgeschichte.

Jervis verpasst die Sensation

Gegen den Außenseiter taten sich die jungen "Reds" über die gesamte Spielzeit jedoch brutal schwer. Liverpool agierte ideenlos und konnte trotz deutlicher Feldvorteile den Gegner kaum in Gefahr bringen. Plymouth hatte durch Jake Jervis kurz vor Schluss sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Liverpool unter dem früheren BVB-Trainer in Runde drei des FA-Cups beim Viertligisten FC Exeter City nur ein 2:2 erzielt. Das Rückspiel an der Anfield Road entschied der haushohe Favorit dann 3:0 für sich. Diesmal findet das Rückspiel jedoch im Home Park in Plymouth statt.

red; sid | Stand: 08.01.2017, 16:28