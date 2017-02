Der Fußball-Fünftligist Lincoln City setzte sich am Samstag mit 1:0 (0:0) beim Premier-League-Club FC Burnley durch und steht jetzt in der Runde der besten Acht. Das entscheidende Tor für Außenseiter Lincoln erzielte Sean Raggett erst in der 89. Minute. Anschließend mussten die Gäste in Burnley noch sechs Minuten Nachspielzeit überstehen, bis die Sensation im Stadion Turf Moor perfekt war. "Mir fehlen die Worte, es ist verrückt", sagte der Torschütze.

In der englischen Liga-Rangfolge liegen zwischen Lincoln City und dem Tabellenzwölften der Premier League 81 Plätze. Zuletzt hatte mit den Queens Park Rangers im Jahr 1914 ein Verein, der nicht in einer der englischen Profiligen spielt, das Viertelfinale des FA Cups erreicht. Weiter war zuletzt Swindon Town 1912 mit dem Halbfinal-Einzug gekommen.

Stand: 18.02.2017, 16:51