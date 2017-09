Es gibt noch mehr Vorschläge: Muss das Transferfenster früher geschlossen werden?

Ceferin: "Ja, ich denke, das Transferfenster ist zu lange offen. Es ist seltsam, dass die Saison beginnt, du für einen Club spielst und dann wechseln kannst und einfach für den nächsten spielst. Das ist nicht gut für den Wettbewerb. Da sind wir in ernsthaften Gesprächen, das Transferfenster zu verkürzen."

Es soll dann enden, bevor die Ligen in Europa ihren Betrieb aufnehmen?

Ceferin: "Ich denke, es ist keine schlechte Idee zu sagen, das Fenster endet Ende Juli."

Hinter den Kulissen des Europäischen Fußballs wird eine weitere Idee diskutiert: Eine maximale Transfersumme pro Transferfenster und Club. Dann dürfte ein Club nur noch, sagen wir, 50 oder 100 Millionen Euro ausgeben, egal wie viele Spieler er kauft.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Ceferin: "Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber klar ist: Der Fußball ist ein phantastisches Produkt, die Fernsehzuschauerzahlen steigen, die Sponsoren stehen Schlange, jeder will unseren Wettbewerb kaufen. Die hohen Transfersummen kommen also nicht aus dem Nichts. Aber wir müssen die Wettbewerbsgleichheit bewahren. Wir wollen nicht, dass die Schere so groß wird, dass am Ende nur einige wenige Clubs ernsthaften Fußball spielen können."

Aber es gibt ja nun mal immer mehr Investoren aus China, Katar, den USA. Da bekommen einige Clubs automatisch noch mehr Geld.

Ceferin: "Ich glaube nicht, dass man das komplett aufhalten kann."

Das Financial Fairplay könnte das vielleicht. Die UEFA hat in der Vergangenheit kleine Clubs wie Dnetropetrowsk, Dynamo Moskau oder Malaga nach Verstößen gegen die Regelung sogar aus den Europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Manchester City und Paris Saint Germain bekamen nur Geldstrafen. Jetzt hat Paris Neymar und Mbappé erstanden. Müssen Sie nicht härter sanktionieren?

Ceferin: "Da ich Anwalt bin, weiß ich: Wenn du einmal mit einer Geldstrafe sanktioniert hast, dann musst du beim zweiten Mal eine andere Sanktion aussprechen. Ich spreche hier nicht über konkrete Club, da unsere Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Aber eins ist doch klar: Wenn du die Strafen nicht ernst nimmst, dann passiert auch nichts. Wir werden alle Beteiligten daran erinnern, die Regeln zu befolgen. Und wenn das nicht klappt, dann werden wir harte Strafen aussprechen, die zeigen, dass wir die regierende Institution sind."

Und Sie haben auch keine Angst, große Clubs zu bestrafen und für die Champions League zu sperren?

Ceferin: "Nein, natürlich nicht. (Er grinst) Sie sehen so aus, als wenn Sie mir nicht glauben würden. (Er lacht) Glauben Sie mir, die Regeln sind genau die gleichen für die Großen und die Kleinen."

Dann gilt das ja auch für Paris Saint Germain.

Ceferin: "Ich kann keine konkreten Fälle kommentieren, das würde so aussehen, als wenn der Richter schon ein Urteil fällt, bevor der Fall beendet ist. Aber glauben Sie mir, wir haben sehr hochqualifiziertes Personal, das sich nicht durch einige Manöver täuschen lässt."

Wenn ich hier mal einfache Mathematik nutze: Paris Saint Germain hatte vor der Saison offenbar schon ein Transferminus. Nun kommen die Millionen von Neymar dazu – da kommt der Club leicht über die erlaubten 30 Millionen Minus im Dreijahreszeitraum. Das ruft doch nach einer Sanktion.

Neymar da Silva Santos Junior im Pariser Trikot

Ceferin: "Ich kann wie gesagt keine aktuellen Fälle kommentieren. Es gibt auch viele Wege, um neue Einnahmequellen zu generieren. Aber das darf dann nicht mit den Eigentümern verknüpft sein. Es ist nicht so einfach, neues Geld auf den Tisch zu legen und jeden zu kaufen, den du willst. Wir werden alles überprüfen, das kann ich Ihnen versichern."

Viele Vertreter im Europäischen Fußball sagen hinter vorgehaltener Hand, sobald Sie einen der großen Clubs aus der Champions League aussperren, werden die vor Europäischen Gerichten klagen.

Ceferin: "Das bezweifele ich. Unsere Strafen sind Sportstrafen. Da habe ich keine Angst. Ich respektiere das Rechtssystem. Dann sollen die Clubs vor Gericht ziehen und wir schauen, was passiert."

Es gibt eine bisher unveröffentlichte interne Berechnung der UEFA, die besagt, dass der Champions League Gewinner in Zukunft mehr als 135 Mio Euro bekommen wird. Die 700 Clubs in Europa, die nicht in die Europa League oder die Champions League kommen, werden als Solidaritäts-Zahlung weniger bekommen. Finden Sie das angemessen? Das erhöht doch die Schere, die Sie eigentlich verkleinern wollen.

Ceferin: "So ist die Realität. Wir müssen den Clubs was anbieten, wenn sie den Wettbewerb gewinnen. Da kannst du nicht sagen, dafür bekommt ihr nichts."

Eine der großen Kontroversen Ihrer Amtszeit war die Vergabe der Fernsehrechte für die Champions League. Ab 2018 wird der Fan in Deutschland sie nur noch im Pay-TV sehen können. Das ist eine Distanzierung vom Fan, weil deutlich weniger gucken können.

Ceferin: "Da haben Sie recht. Wir bevorzugen, die Rechte ans Free-TV zu vergeben. Aber wir müssen eben auch mit unseren Stakeholdern sprechen. Und wenn du zig Millionen mehr durch das Pay-TV bekommst, dann wollen die Clubs, aber auch die nationalen Fußballverbände, dass wir an die verkaufen, die uns mehr Geld bringen. Und das Geld schütten wir dann ja in Teilen auch an Solidaritätszahlungen aus."

Viele werden sagen, die UEFA hat doch schon genug Geld. Gleichzeitig riskieren Sie, den normalen Fan zu verlieren.

Ceferin: "Es ist leicht zu sagen, dass wir genug Geld haben. Wir geben es ja auch aus. 92% gehen an die Clubs, also haben wir 8%, mit denen wir arbeiten können. Sie sollten die Fußball-Infrastruktur in Armenien oder Georgien sehen. Da geht ja auch Geld hin. Und Sie haben recht, es wäre besser, wenn wir 20 Millionen im Free-TV erreichen könnten. Aber wir müssen realistisch bleiben."

Sie haben die ersten Ethik-Reformen in der Geschichte der UEFA auf den Weg gebracht. Es gibt jetzt eine erstmals auch eine Amtszeitbeschränkung.

Ceferin: "Als ich die Amtszeitbeschränkung ins Gespräch gebracht habe, da hat einer im Exekutivkomitee gefragt: ‚Warum machen Sie das? Sie sind noch so jung, Sie können hier doch die nächsten 30 Jahre Präsident sein.’ Stellen Sie sich das mal vor, 30 Jahre. Ich will doch nicht 30 Jahre hier sein.“

Trotzdem vergibt immer noch das 16-köpfige Exekutivkomitee der UEFA die Europameisterschaft und nicht der Kongress mit 55 nationalen Fußballverbänden. Bei der FIFA hat man gesehen, was passieren kann, wenn ein kleiner Zirkel über ein großes Sportereignis entscheidet. Werden Sie das noch ändern?

Ceferin: "Ich denke nicht, dass der Kongress das entscheiden sollte, aber ich habe kein Problem damit."

Sehen Sie nicht das Risiko von Bestechlichkeit eines so kleinen Kreises von 16 Personen?

Ceferin: "Im Kongress gibt es das Risiko auch.“

Aber da sind es wenigstens 55 Mitglieder.

UEFA-Präsident Ceferin beim Interview mit der Sportschau

Ceferin: "Ich weiß nicht. Das wäre so, als wenn ein Parlament über alles abstimmen darf oder man bei jeder Frage ein Referendum abhält. Das können wir nicht. Aber wenn jemand den Vorschlag machen würde, dass der Kongress zukünftig die EURO vergibt, würde ich darüber abstimmen lassen.“

Eine der Ethikreformen, die Sie versprochen haben, ist die Offenlegung der Gehälter des UEFA-Präsidenten und der Exekutivkomitee-Mitglieder. Warum sind die Zahlen noch nicht veröffentlicht?

Ceferin: "Die werden wir im Finanzreport veröffentlichen. Dort werden alle Gehälter des Präsidenten, des Generalsekretärs und der ExCo-Mitglieder stehen. Das wird am Ende des Finanz-Jahres sein." (Anm. d. Red.: spätestens Anfang 2018)

Deutschland bewirbt sich für die Europameisterschaft 2024. Viele sagen, die Entscheidung sei doch schon gefallen, Deutschland habe große Stadien, viele Zuschauer, einen wichtigen Markt. Was denken Sie?

Ceferin: "Nein, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich erwarte zwei sehr gute Bewerbungen von zwei großen Ländern. Wir behandeln jeden gleich. Wir beurteilen beide Bewerbungen und dann sehen wir, was passiert.“

Am Ende noch eine persönliche Frage: Sie haben diesen Sommer mehrere Medaillenzeremonien abgehalten, U21-Europameisterschaft, Frauen-EM, Champions League-Finale. Man sieht sie dabei selten lächeln. Warum?

Ceferin: "Ich verhalte mich so, wie ich mich fühle. Ich mache nie etwas, um wahrgenommen zu werden oder um im Scheinwerferlicht zu stehen. Es geht bei den Wettbewerben nicht um mich, es geht um die Spieler. Um ehrlich zu sein ist es mir ziemlich egal, ob irgendjemand mitbekommt, ob ich da bin ich oder nicht."

Das Gespräch führte Florian Bauer.

Stand: 07.09.2017, 07:04