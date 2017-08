Europas Fußballer des Jahres - Außenseiter Buffon

Superstar Cristiano Ronaldo darf auf seine vierte Auszeichnung und damit den alleinigen Rekord als Europas Fußballer des Jahres hoffen. Der Portugiese in Diensten von Champions-League-Sieger Real Madrid steht ebenso auf der Shortlist der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wie sein Dauerrivale Lionel Messi vom FC Barcelona und Gianluigi Buffon von Juventus Turin - hat dank seiner hervorragenden Saison mit vielen Titeln aber die größten Chancen auf die Auszeichnung.

42 Tore in 46 Spielen

Ronaldo (2008, 2014, 2016) ist die Ehre bislang ebenso wie dem Argentinier Messi (2009, 2011, 2015) dreimal zuteil geworden. Mit den Königlichen hat er in der zurückliegenden Saison neben dem Erfolg in der Königsklasse auch den ersten Meistertitel seit fünf Jahren gefeiert, zudem die Klub-WM und den europäischen Supercup gewonnen. Dabei erzielte er in 46 Pflichtspielen 42 Treffer.

Medienvertreter und Trainer stimmten ab

An der Wahl des streitbaren Portugiesen sollte also kein Weg vorbeiführen. Stimmberechtigt waren neben 55 Medienvertretern aus den UEFA-Mitgliedsländern auch die Trainer aller Vereine, die in der Gruppenphase der Champions und Europa League teilgenommen haben.

