Auffällig ist die Diskrepanz in Spanien bei den Teilnehmern an Champions League und Europa League. Mit dem FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid und dem FC Sevilla kamen die Mannschaften aus LaLiga zu zehn Siegen und zwei Unentschieden in den Partien des wichtigsten Wettbewerbs. Das ergibt einen Schnitt von 2,83 Punkten, während die drei Teilnehmer an der Europa League nur auf 1,44 Punkte kommen.

Vergleichsweise schwach schneidet die Bundesliga in der Champions League ab. Die drei bisherigen Niederlagen im Europapokal setzte es für den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach (2). Da Bayer Leverkusen nur je unentschieden spielte, liegen die deutschen Teilnehmer an der Champions League bei 1,58 Punkten im Schnitt. Dadurch, dass Schalke seine drei Spiele in der Europa League gewann und der 1. FSV Mainz 05 auch schon einen Sieg und zwei Unentschieden einfuhr, steht für die Europa League ein Schnitt von 2,33 Punkten zu Buche.