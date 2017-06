San Marino, Tre Penne

Tre Penne - das hört sich an wie ein italienisches Nudelgericht. Die Società Polisportiva Tre Penne ist aber der Vizemeister aus San Marino. In der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League muss das Team gegen Rabotnicki Skopje aus Mazedonien ran. Und es sieht nicht gut aus für den Klub. Denn in zehn Quali-Spielen auf europäischem Parkett fuhr das Team bislang nur einen Sieg ein, und zum Weiterkommen reichte es nie. So gab es beispielsweise in der Saison 2012/13 ein 0:7 und ein 0:4 gegen F91 Düdelingen, und das Team Luxemburg gilt in Europa ja auch nicht gerade als übermächtig. Die luxemburgische Zeitung Tageblatt fühlte sich hinterher zur Überschrift „F91 kocht Tre Penne weich“ inspiriert.

Andorra, Sant Julia

Sant Julia ist keine Südseeinsel mit weißen Stränden, sondern der Vizemeister aus Andorra. Die Europapokalbilanz ist verheerend – in 24 Spielen gab es noch keinen einzigen Sieg bei 20 Niederlagen und vier Unentschieden. Deshalb fährt das Team von Trainer Luis Blanco in der Europa League-Qualifikation auch als Außenseiter ins albanische Skënderbeu.

Jubel bei Niederkorn

Luxemburg, FC Progres Niederkorn

Der FC Progres Niederkorn aus Luxemburg hat den meisten anderen Underdogs etwas voraus. Denn der Klub war schon mal im Konzert der Großen dabei. 1978, als jeder Landesmeister noch einen Startplatz sicher hatte, durfte Niederkorn in der ersten Runde gegen Real Madrid ran, kassierte ein 0:5 und ein 0:7 und schied wenig überraschend aus. In der Europa League geht es jetzt wieder gegen einen Großen. Gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers wird es wohl wieder nichts mit dem Weiterkommen.

Gibraltar, FC Europa

Nein, der FC Europa ist keine Auswahl der besten Spieler des Kontinents, in der Cristiano Ronaldo und Co. auflaufen. Aber immerhin ist der FC Europa der Meister Gibraltars, und darf deshalb in der Champions League ran. Dort scheint TNS Llansantffraid aus Wales in der ersten Runde sogar ein Gegner auf Augenhöhe zu sein. Seit 2014 versucht der Klub mit dem klingenden Namen in Europa Fuß zu fassen, musste in acht Spielen allerdings sieben Pleiten einstecken und kam auch nie nur eine Runde weiter. Aber vielleicht klappt es ja jetzt.

Aserbaidschan, FK Zira

Für den FK Zira aus Aserbaidschan ist das Europa League-Duell mit dem FC Differdingen aus Luxemburg eine große Nummer. Denn für den Klub aus Baku, den es erst seit 2014 gibt, ist es der erste internationale Auftritt.

Kosovo, FK Pristina

Erst seit 2016 ist der Kosovo Mitglied der UEFA. Das sorgt dort für einen Fußball-Boom, und alle Kosovaren träumen von langen Europapokal-Nächten gegen die Großen. Rekordmeister FK Pristina hat sich deshalb Unterstützung aus dem Land des Fußball-Weltmeisters geholt. Lutz Lindemann, ehemaliger Präsident und Europapokalheld des FC Carl Zeiss Jena, ist dort Sportdirektor. Und bei seinem Amtsantritt rief er gleich mal die Teilnahme an der Champions League als Ziel aus. Doch weil es im vergangenen Jahr nicht zur Meisterschaft reichte, muss sich Pristina nun mit der Europa League begnügen. Der Gegner heißt Norrköping aus Schweden.

Das Stadion in Vaduz

Lichtenstein, FC Vaduz

Vom Papier her ist der FC Vaduz der größte Außenseiter, denn der Klub ist der einzige Zweitligist in der Europa League. Hintergrund ist, dass das Team aus Lichtenstein in der Schweiz spielt, dort aber in der abgelaufenen Saison aus der Super League abgestiegen ist. Für die UEFA ist Vaduz aber immer noch ein Klub aus Lichtenstein. Und wohl der erfahrenste unter allen Underdogs. 62 Spiele stehen schon in der Statistik und darunter auch schon 16 Siege. In der Europa League reichte es immerhin schon dreimal für den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde. Deshalb ist Vaduz gegen Bala Town aus Wales auch Favorit.

Stand: 27.06.2017, 13:59