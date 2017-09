Diese Städte wollen die Fußball-EM 2024

"Die Begeisterung in den Städten, die Qualität der Stadien und das hohe Know-how an allen Standorten werden starke Argumente für unsere Bewerbung sein" , sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. Er versicherte, dass das Bewerbungskomitee seine Empfehlung anhand "klar definierter und transparent nachvollziehbarer Kriterien" geben wird: "Es ist uns wichtig, dass jeder Bewerber im Anschluss an die Auswahl erfährt, warum er ausgewählt wurde oder warum er nicht berücksichtigt werden konnte."

Beworben haben sich die Stadien in Berlin, München, Dortmund, Leipzig, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart, Bremen, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach und Frankfurt.