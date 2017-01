Trainer Peter Hyballa lässt seine Spieler auf engstem Raum und mit höchstens zwei Ballkontakten üben. Immer wieder unterbricht er die Einheit, kritisiert, korrigiert und lobt. Und das dreisprachig: Spieler aus zwölf Nationen stehen in Nijmegen unter Vertrag. Hyballa, Sohn eines Deutschen und einer Holländerin, coacht auf Niederländisch, Englisch und Deutsch.

Deutsche Spieler haben Tradition in Nijmegen

Nur wenige Kilometer trennt die 170.000-Einwohner-Stadt Nijmegen von der deutschen Grenze. Auch deshalb standen in den letzten Jahren bereits vereinzelt in Deutschland ausgebildete Spieler im Kader, unter Hyballa hat sich dieser Trend noch verstärkt. Eine Begründung liefert er im Gespräch mit sportschau.de gleich mit: "Die deutschen Spieler sind einfach insgesamt besser ausgebildet als die Jungs von hier."

Und somit automatisch interessant für niederländische Klubs. Kein Wunder, dass Hyballa in seiner Amtszeit bereits vier deutsche Spieler verpflichtete: André Formitschow (1. FC Kaiserslautern), Reagy Ofosu (SV Grödig), Michael Heinloth (SC Paderborn) und Julian von Haacke (Werder Bremen). Der endgültige Durchbruch im Profifußball gelang ihnen zuvor nicht, in Nijmegen soll sich das ändern. Die Eredivisie als Sprungbrett - davon träumen viele junge Spieler. Bei NEC darf sich derzeit vor allem von Haacke Hoffnungen machen.

Kreuzbandriss stoppte von Haacke

Zehn Jahre lang trug der 22-Jährige das Trikot von Werder Bremen, durchlief die Jugendabteilungen und unterschrieb früh einen Profivertrag an der Weser. Auf einen Bundesligaeinsatz wartet von Haacke bis heute, ein Kreuzbandriss unterbrach seinen Aufstieg. Statt mit Werder in der Bundesliga zu spielen, fand sich von Haacke nach seiner Verletzung in der Drittliga-Reserve wieder.

Bei Werder Bremen hat Julian von Haacke den Durchbruch noch nicht geschafft.

Dort war er unter dem heutigen Bundesligatrainer Alexander Nouri Taktgeber im Mittelfeld, machte erneut auf sich aufmerksam. Sein Dilemma: Für die 3. Liga war er zu gut, in Werders Profikader aber fand sich kein dauerhafter Platz für ihn. Es musste eine Veränderung her. "Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass ich bei Werder noch oberste Priorität habe" , sagt von Haacke im Gespräch mit sportschau.de. "Ich wollte den nächsten Schritt machen, mich weiterentwickeln. Die Eredivisie ist dafür ideal, der Fußball hier passt zu mir."

"Ein richtiger Kerl werden"

Der Plan geht auf: von Haacke sicherte sich schnell einen Stammplatz, kam in 18 von 19 Ligaspielen zum Einsatz. Für seinen Trainer ist das keine Überraschung. Hyballa hält viel von seinem Spielmacher, lobt dessen Spielintelligenz und Passspiel. Ausruhen dürfe sich von Haacke aber nicht, betont Hyballa: "Julian kann noch viele Dinge verbessern. Aus meiner Sicht war er fast zu lange bei Bremens zweiter Mannschaft, das ist immer auch ein Babybecken. Hier kann und wird er den nächsten Schritt machen, ein richtiger Kerl werden."

Mit seinem Werdegang steht von Haacke stellvertretend für die Mehrheit der Deutschen in der Eredivisie. Neben so erfahrenen Spielern wie Heiko Westermann (Ajax Amsterdam) oder Daniel Schwaab (PSV Eindhoven) tummeln sich dort überwiegend junge Akteure, die eine Tatsache eint: Sie begreifen den Wechsel in die Niederlande als Chance. Amin Younes (Ajax Amsterdam) etwa kam bei Borussia Mönchengladbach kaum noch zum Zuge, auch hinter Tom Trybull lag keine erfolgreiche Zeit, ehe er im Sommer zu ADO Den Haag wechselte. Beide sind nun Stammspieler, haben von dem Wechsel profitiert.

Shahin kommt kaum zum Zug

Sollte es sportlich allerdings nicht wie erhofft laufen, kann ein Wechsel auch zur Sackgasse werden. Der Verdienst bei einem niederländischen Mittelklasseverein ist mit dem bei deutschen Erst- und vielen Zweitligisten nicht zu vergleichen. Wer wie der Ex-Mainzer Dani Shahin (jetzt Roda Kerkrade) in der Bundesliga kaum noch zum Zug kam und dennoch gutes Geld verdient hat, geht mit einem Wechsel ein hohes Risiko ein. Der 27-Jährige wagte im Sommer den Schritt über die Grenze, wurde aber bislang nicht belohnt: nur drei Einsätze mit insgesamt 30 Spielminuten.

Für jüngere Spieler wie Nijmegens von Haacke ist das Risiko geringer. Sie lockt eher die Aussicht auf regelmäßige Einsätze in einer Liga, die sich einen Ruf als Sprungbrett für Talente gemacht hat. "Man verdient bei vielen Vereinen auf dem Niveau guter Dritt- oder unterer Zweitligisten" , erklärt von Haacke. Er sieht darin kein Problem: "In dieser Liga hast du alle Chancen, auf dich aufmerksam zu machen."

"Vielleicht auf Geld verzichten"

Die richtige Sichtweise, findet sein Trainer. "Wir haben auch schon mit Spielern verhandelt, die jetzt in der 3. Liga in Deutschland spielen. Aber da sitzen eben nicht wie bei uns pro Spiel 25 Scouts aus Deutschland, England und Spanien auf der Tribüne" , sagt Hyballa. "Hier müssen die Jungs vielleicht auf Geld verzichten, dafür ist der Weg in die großen Ligen deutlich kleiner."

Mark Uth bejubelt einen Treffer für Hoffenheim

Wenn von Haacke die Leistungen der letzten Monate dauerhaft abrufen kann, wird auch er irgendwann wieder in einer europäischen Top-Liga auftauchen. So wie es beispielsweise Mark Uth vorgemacht hat. Der Stürmer konnte sich in seiner Heimatstadt Köln nicht durchsetzen, oder man erkannte sein Talent nicht. Er wechselte in die Eredivisie und empfahl sich über die Stationen SC Heerenveen und Heracles Almelo für die Bundesliga - wo er jetzt als Stammkraft bei 1899 Hoffenheim auf dem Weg nach Europa ist. Bis das bei von Haacke so weit ist, freut der sich aber schon jetzt über etwas, das ihm in Bremen verwehrt blieb: Spielpraxis auf hohem Niveau.

