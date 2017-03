FC Barcelona - Spekulationen um das Enrique-Erbe

Die Spieler hätten mit " offenen Mündern " in der Kabine gesessen, berichtete Mittelfeldakteur Ivan Rakitic, als er und seine Teamkollegen von der Entscheidung ihres Trainers erfahren hätten. Doch eine echte Sensation war es eigentlich nicht mehr, dass der Coach die Katalanen zum Saisonende verlassen würde. Sieben Titel hatte Luis Enrique in den vergangenen zwei Jahren mit Barça gewonnen - eine stattliche Anzahl. Und doch wurde der 46-Jährige aus Gijon stets kritisch beäugt.

Barcelonas Stil geändert

Luis Enrique änderte Barcelonas Stil in diesen zwei Jahren. Er opferte im Vergleich zu Pep Guardiola, einer seiner Vorgänger, zunehmend das Mittelfeld - für das Starensemble, die sogenannten Jünger des Tiki-Taka, ein Sündenfall. Nach dem heftigen 0:4 in der Champions League vor gut zwei Wochen bei Paris St. Germain und dem damit wohl sicheren Aus im Achtelfinale ist etwas zerbrochen zwischen ihm und Barça. Einige Spieler hinterfragten ihren Coach danach öffentlich. In der Liga haben die Katalanen als Tabellenführer zwar einen Punkt Vorsprung auf Real Madrid, aber der Erzrivale hat ein Spiel weniger bestritten.

Nun laufen die Spekulationen um die Nachfolge für einen der prominentesten Trainerposten im Weltfußball. Präsident Josep Maria Bartomeu will am 1. Juli den neuen Mann präsentieren. Genannt werden Laurent Blanc, der frühere PSG- und französische Nationalcoach, sowie Ernesto Valverde. Valverde war von 1988 bis 1990 für Barça aktiv und trainiert seit 2013 Athletic Bilbao.

Sampaoli in den Umfragen vorn

Heißer Kandidat in Barcelona: Jorge Sampaoli

Als heißester Kandidat gilt indes der Argentinier Jorge Sampaoli, zurzeit in Diensten von Liga-Konkurrent FC Sevilla. So soll sich Superstar Lionel Messi für seinen Landsmann stark gemacht haben. Sampaoli steht zudem in der Gunst der Barça-Fans weit oben. In allen Internet-Umfragen liegt er vorne. Sampaoli hatte vor seiner Zeit in Sevilla mit dem Nationalteam Chiles den internationalen Fußball taktisch geprägt. 2015 gewann er mit der Mannschaft die Copa América, in dieser Saison formte er Sevilla zum Titelkandidaten.

Auf der Liste der möglichen Nachfolgekandidaten steht auch der Name Ronald Koeman. Von 1989 bis 1995 gehörte der Niederländer zum von Johan Cruyff trainierten "Dreamteam". Seit dem vergangenen Jahr coacht Koemann den FC Everton. Weiterer Kandidat aus der Premier League: Jürgen Klopp. Die Zeitung Sport warf den Namen des deutschen Star-Trainers vom FC Liverpool in den Ring.

Enrique will sich indes mit einem Triumph verabschieden. " Wir haben noch drei aufregende Monate vor uns ", sagte er: " Wir sind in einer schwierigen Lage, besonders in einem Wettbewerb - aber mit der Hilfe aller und wenn uns das Glück anlächelt, können wir das noch drehen. "

sid/dpa/red | Stand: 02.03.2017, 15:53