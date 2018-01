Mourinho verlängert bei Manchester United

Sportschau.de | 26.01.2018 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 26.01.2019 | Das Erste

Jose Mourinho hat vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United am Donnerstag ein vorgezogenes Geschenk zu seinem 55. Geburtstag erhalten. Der laufende Vertrag des Portugiesen wurde vorzeitig um ein Jahr bis 2020 verlängert. Sportschau.de erinnert an die besten Sprüchen von "the special one".