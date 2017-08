Was haben der FC Chelsea London, Leicester City, Manchester City und Manchester United gemeinsam? Drei der vier Teams gehören zweifelsohne in diesem Jahr wieder zu den Sieganwärtern in der englischen Premier League. Einzig Leicester City, Sensationsmeister der Saison 2015/2016, wird nicht mit den anderen Mannschaften in einem Atemzug genannt.

Dennoch lieferte der märchenhafte Meistertitel von Leicester vor zwei Jahren zwei Erkenntnisse: Zum einen ist er der tragende Beweis, dass es auch in der heutigen Fußballzeit noch große Sensationen geben kann. Zum anderen ist Leicester eine von vier Mannschaften, die die Premier League in den vergangenen fünf Jahren gewinnen konnten - ausgeglichener und spannender geht es in keiner anderen europäischen Topliga zu.

Sechs Mannschaften streiten um den Titel

Am Freitag eröffnen Arsenal London und Leicester City die Saison. Die bislang letzte Meisterschaft der "Gunners" liegt schon eine ganze Weile zurück (2004). Trainer ist, damals wie heute, Arsène Wenger. Der Franzose musste in der vergangenen Spielzeit viel Kritik einstecken. "Es tut mir leid, dass ich immer noch hier bin" , witzelte der Teammanger vor dem Auftakt. Mit Landsmann und Topstürmer Alexandre Lacazette holte Wenger einen international gefragten Topstürmer, der das Offensivpotential der "Gunners" erheblich steigern und Arsenal im besten Fall zum Titel schießen soll.

Unter Startrainer Pep Guardiola reichte es für Manchester City mit den deutschen Profis Leroy Sané und Ilkay Gündogan in der Vorsaison nur zu Rang drei. Zu wenig für die Ansprüche des Scheichklubs. Deshalb starteteten "The Citizens" einen Großangriff auf dem internationalen Transfermarkt. Guardiola erklärte die Außenverteidiger-Positionen zur Achillesferse und soll für die Defensiv-Akteure Benjamin Mendy (AS Monaco), Kyle Walker (Tottenham Hotspur) und Danilo (Real Madrid) fast 140 Millonen Euro ausgegeben haben.

Superstürmer Zlatan Ibrahimovic wurde bei Manchester United am Ende der vergangenen Spielzeit von einem Kreusbandriss ausgebremst. Seinen Ersatz Romelu Lukaku ließen sich die "Red Devils" 85 Millionen Euro kosten. Der 24-Jährige kommt vom FC Everton, im Gegenzug gab Manchester die zuletzt schwächelnde Vereinslegende Wayne Rooney nach Everton ab. Für José Mourinho und die United-Anhänger war der sechste Platz in der Vorsaison eine Enttäuschung. ManUnited qualifizierte sich nur dank des Sieges in der Europa League für die Königsklasse.

ManUnited-Stürmer Romelu Lukaku ist der diesjährige Rekordneuzugang der Premier League

Dagegen gelang Chelsea-Trainer Antonio Conte ein Einstand nach Maß. Die "Blues" sicherten sich mit sieben Zählern Vorsprung auf Tottenham Hotspur die Meisterschaft. Das Londoner Starensemble wird in diesem Jahr noch durch den spanischen Stürmer Alvaro Morata bereichert, den Chelsea für 65 Millionen Euro von Real Madrid loseiste. Die Verteidigung soll durch die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger weiter gefestigt werden. Im vergangenen Jahr spielte Chelsea nicht international. Für den Ligabetrieb war das ein enormer Vorteil, der in dieser Spielzeit wegfällt.

Die White Hart Lane ist Geschichte. Das traditionsträchtige Stadion von Tottenham Hotspur wurde abgerissen und wird derzeit durch eine neue Arena ersetzt. In dieser Saison werden die "Spurs" ihr neues Wohnzimmer aber nocht nicht beziehen können. Deshalb weicht der Londoner Stadtteilklub für seine Heimspiele nach Wembley aus. Auf dem Transfermarkt ist der Vorjahres-Zweite der Premier League noch auffällig zurückhaltend. Kein prominenter Name wurde verpflichtet, mit Kyle Walker verließ ein Leistungsträger den Verein in Richtung Manchester City.

Die bislang letzte Meisterschaft des FC Liverpool datiert aus dem Jahr 1991 - und liegt damit schon über 25 Jahre zurück. Das Verlangen der Anhänger ist dementsprechend groß. "Die ganze Stadt wartet auf diesen Titel und wir wollen ihn endlich holen" , sagte der deutsche Nationalspieler Emre Can vor dem Saisonstart. Trainer Jürgen Klopp bläst ins selbe Horn: "Jetzt müssen wir liefern und wir sind bereit dafür."

West Ham und Everton rüsten auf

Auch West Ham United rüstete seinen Kader kräftig auf. Mit Chicharito und Marko Arnautovic schlugen zwei einstige Bundesligaspieler ihre Zelte in London auf. Die Ambitionen dürften höher sein als Platz elf in der vergangenen Runde. Das gleiche gilt für den FC Everton, der die Einnahmen von Lukaku umgehend refinanziert hat. Wayne Rooney kehrte sogar ablösefrei zu seinem Jugendverein zurück. Für das Mittelfeld verpflichtete Everton Davy Klaassen, der zuvor im Mittelfeld bei Ajax Amsterdam die Fäden gezogen hatte.

Huddersfield ist Abstiegskandidat Nummer eins

Als souveräner Meister der Championship wird Newcastle United unter den drei Aufsteigern das meiste zugetraut. In Rafael Benitez leitet ein Trainer von Weltformat die Geschicke. Mit knapp 37 Milionnen Euro investierte Newcastle das mit Abstand meiste Geld in neue Spieler. Sensations-Austeiger Huddersfield Town werden dagegen die geringsten Chancen im Kampf um den Klassenverbleib ausgerechnet.

In der Mannschaft des deutschen Trainers David Wagner stehen mit Christopher Schindler, Michael Hefele, Chris Löwe, Colin Quaner, Danny Williams und Elias Kachunga sechs Deutsche unter Vertrag. "Die deutschen Spieler haben uns sehr weitergeholfen, insbesondere, was die Professionalität betrifft. Sie haben neue Aspekte eingebracht" , betonte Wagner. Trotzdem sei sein Team der "größte Underdog der Premier-League-Geschichte" . Auch Aufsteiger Brighton und Hove Albion gilt als Kandidat auf den direkten Wiederabstieg.

Stand: 11.08.2017, 08:42