Als "größten Underdog der Premier-League-Geschichte" hatte David Wagner Huddersfield Town vor dem Saisonstart in der englischen Liga bezeichnet. Derzeit scheint sich das Team, das vom Deutsch-Amerikaner trainiert wird, in der krassen Außenseiter-Rolle allerdings pudelwohl zu fühlen. Nach zwei Spieltagen rangiert Huddersfield verlustpunktfrei hinter dem englischen Rekordmeister Manchester United auf Platz zwei - und hat dabei noch kein Gegentor kassiert.

Eingestimmt hatten sich die "Terriers" mit einem 3:0-Auswärtssieg gegen Crystal Palace zum Auftakt, eine Woche später glückte auch die Heimpremiere im Aufsteiger-Duell gegen Newcastle United mit einem 1:0-Sieg. "Es freut mich sehr, dass unsere beiden Siege nicht glücklich waren - sondern verdient" , sagte Wagner nach dem gelungenen Einstand.

Huddersfield setzt auf die 2. Bundesliga

Unter der Woche konnte Huddersfield weitere Erfolgserlebnisse verbuchen. Der Aufsteiger siegte im Ligapokal gegen den Drittligisten Rotherham United mit 2:1 und vermeldete gleich zwei Neuverpflichtungen. Aus Nürnberg kommt Abdelhamid Sabiri. Das 20-jährige Offensivtalent soll 1,1 Millionen Euro kosten. Auf Leihbasis heuerte noch ein weiterer Spieler aus der 2. Bundesliga an. Abwehrspieler Florian Hadergjonaj wechselt vom FC Ingolstadt nach Huddersfield.

Beim Aufsteiger ist es in der Ära Wagner zur Mode geworben, günstige Spieler aus der 2. Bundesliga zu verpflichten. Mit Chris Löwe, Christopher Schindler gehörten zwei Akteure, die in der vergangenen Saison aus der zweiten Liga kamen, in den ersten beiden Spielen zum Startaufgebot. Zudem beackerte der ehemalige Ingolstädter Elias Kachunga den rechten Flügel und hütete Jonas Lössl den Kasten - eine Leihgabe vom FSV Mainz 05.

Am Samstag (26.08.2017/16 Uhr) wartet mit dem FC Southampton der nächste Gegner (eine Zusammenfassung der Partie wird es in der Sportschau am Samstag geben). Die Mannschaft von Trainer Mauricio Pellegrino ist in der laufenden Saison ebenfalls noch ungeschlagen und ist mit vier Zählern derzeit auf Rang sieben platziert.

Liverpool gegen Arsenal am Sonntag

Das Topspiel des Wochenendes steigt aber am Sonntag (27.08.2017) um 16 Uhr zwischen dem FC Liverpool und der Arsenal London. Die "Reds" um Trainer Jürgen Klopp dürften nach dem 4:2-Erfolg gegen Hoffenheim und der damit inkludierten Champions-League-Qualifikation bester Laune sein.

Angespannter ist die Lage dagegen bei Gegner Arsenal. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit einem Sieg und einer Niederlage wurde erste Kritik am Team der Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi laut. Spielmacher Özil wurde nach der 0:1-Niederlage gegen Stoke gar verspottet. "Wir sind damit beschäftigt, eine vermisste Person mit dem Namen Özil zu suchen. Haben sie diese Person gesehen?" , twitterte die Polizei aus Stoke am vergangenen Wochenende und spielte damit auf die schwache Leistung des 28-Jährigen an.

In der Europa League wartet Köln

Auch für die anderen beiden Deutschen läuft es bisher nicht rund. Kapitän Mertesacker laboriert noch an einer Kopfverletzung und kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz, während Mustafi nur bei der Niederlage gegen Stoke City auf dem Platz stand. Gesetzt scheint dagegen Sead Kolašinac zu sein. Der Außenverteidiger, der im Sommer von Schalke 04 kam, betrieb im ersten Ligaspiel beim 4:3-Sieg gegen Leicester mit einer Torvorlage prompt Eigenwerbung.