Wieder und wieder musste Evertons Trainer Ronald Koeman in dieser Woche die Geschichte seiner Freundschaft mit Pep Guardiola erzählen - sportliche Aspekte gerieten in der Berichterstattung vor dem Aufeinandertreffer am Samstag (15.10) mitunter zur Nebensache. Zusammenfassen ließen sich Koemans' Erinnerungen so: Anfang der 1990er-Jahre nahm Johan Cruyff, damals Trainer des FC Barcelona, seinen routinierten Libero und Landsmann zur Seite und machte ihn auf ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs der Katalanen aufmerksam: Pep Guardiola. Cruyff habe ihn damit beauftragt, sich um den jungen Mann zu kümmern, erinnert sich Koeman: "Er sagte mir, dass ich von nun an auf einen Jungen namens Pep zu achten hätte."

Pep Guardiola (3.v.l) und Ronald Koeman (r.) feiern den Gewinn des Europapokals der Landesmeister 1992

Diesen Job erledigte Koeman, so viel lässt sich festhalten, richtig gut: Aus dem schmächtigen Guardiola wurde nach und nach der Taktgeber des Barça-Spiels. Seite an Seite gewann das ungleiche Duo zahlreiche Titel und prägte im sogenannten "Dream Team" eine bis heute unvergessene Ära des FC Barcelona - ehe es Koeman 1995 in seine Heimat zu Feyenoord Rotterdam zurückzog. Drei Jahre später kehrte Koeman als Co-Trainer zu den Katalanen zurück, aus seinem Schützling war derweil längst ein Weltstar geworden. Diese Zeiten gehören der Vergangenheit an, die Protagonisten verbindet dennoch mehr als die bloße Erinnerung. Über seinen langjährigen Weggefährten Guardiola sagt Koeman heute: "Wir haben eine wirklich starke Freundschaft." Daran dürfte auch das erste Premier League-Duell beider Trainer nichts ändern.

Das Prinzip Guardiola: Tiki-Taka in Manchester

Dass Guardiola ganz genaue Vorstellungen davon hat, was einem Team gut tut, daran wird sich Koeman allzu gut erinnern können. Auch beim FC Bayern München machten sie so ihre eigenen Erfahrungen mit der detailgetreuen, teilweise versessenen Arbeit des 45-Jährigen, der sich nun daran macht, seine Vorstellungen bei Manchester City umzusetzen. Erstaunt nahmen die Spieler der "Citizens" und die englische Medienlandschaft bereits in der Vorbereitung erste Veränderungen wahr: Die Pizza nach dem Spiel packte Guardiola umgehend auf den Index. Er erwartet, dass die Spieler zusammen frühstücken und zu Mittag essen und verlangt mehr Kommunikation untereinander. Verbal wohlgemerkt, wie die Profis schnell feststellten: Eines Tages hatte Guardiola einfach Teile des Trainingsgeländes, darunter Umkleidekabine, Massageraum und Pool, vom W-Lan -Netz trennen lassen. Die Spieler nahmen es ohne Murren hin.

Das Prinzip Guardiola - es scheint auch bei Manchester City zu funktionieren. Ein Indiz dafür ist der Blick auf die Tabelle, die City nach sieben Spieltagen anführt. Ein anderes die Statik des Spiels der "Citizens": Zuletzt mischten sich immer öfter Passagen des von Guardiola geprägten Tiki-Taka-Stils in die Auftritte. In David Silva, Sergio Agüero oder Kevin De Bruyne stehen Guardiola für diese Art von Fußball prädestinierte Spieler zur Verfügung. Gerade De Bruyne blüht regelrecht auf. Ohne den Belgier aber krankt der City-Motor offenbar: Die letzten beiden Partien verpasste er aufgrund einer Oberschenkelverletzung, prompt reichte es nur zu einem 3:3-Unentschieden in der Champions League gegen Celtic Glasgow. Kurz darauf verlor das Team mit 0:2 gegen Tottenham. Diese Abhängigkeit dürfte Guardiola stören, vielleicht kann der lange verletzte Ilkay Gündogan Abhilfe schaffen. Ähnlich wie Leroy Sané nimmt auch Gündogan langsam Fahrt auf - und könnte bald ein Kandidat für die Startelf werden.

Koeman stellt die Balance her

Der FC Everton geht derweil trotz eines überraschend erfolgreichen Saisonstarts als klarer Außenseiter in die Partie. Im Schnitt holten die "Toffees" unter Trainer Koeman zwei Punkte pro Ligaspiel - Platz fünf in der Tabelle. Es scheint, als sei es Koeman gelungen, innerhalb kürzester Zeit für Aufbruchstimmung in Liverpool zu sorgen. Der 53-Jährige lässt sein Team um Torjäger Romelu Lukaku (5 Ligatreffer) gern offensiv agieren, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen: Erst fünf Treffer musste Keeper Maarten Stekelenburg hinnehmen. Zugute kommt Koeman zudem, dass Everton mit Ausnahme von John Stones im Sommer keinen Stammspieler abgeben musste. Der englische Nationalspieler spielt nun ausgerechnet bei Manchester City. Es dürfte ein emotionales Spitzenspiel werden - nicht nur für die beiden befreundeten Trainer.

Stand: 14.10.2016, 16:55