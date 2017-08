Exportschlager – Deutsche Profis sind in England begehrt

Fans von Norwich City dürften sich in der Sommerpause nicht nur einmal verwundert die Augen gerieben haben. Zuerst hatte der englische Zweitligist den Deutschen Daniel Farke, 40, als neuen Trainer vorgestellt, einen Mann, der zuvor die Reserve von Borussia Dortmund in der Regionalliga West betreut hatte. Und dann tauchten die Namen weiterer Deutscher auf. Zuerst im Sportteil der Zeitungen, später dann auf dem Platz – Farke hatte seine Kontakte in die Heimat spielen lassen.

Mario Vrancic (Darmstadt 98), der zwar in Bosnien-Herzegowina geboren wurde, aber in Deutschland aufwuchs, und Christoph Zimmermann (Dortmund II) waren schon Anfang Juli da, es folgten Marcel Franke (Greuther Fürth), Tom Trybull (Den Haag) und jetzt auch noch Marco Stiepermann (VfL Bochum). "Es ist der Traum vieler Deutscher, in der Premier League zu spielen", sagte Stiepermann bei seiner Vorstellung am Sonntag. "Vielleicht ist das mit Norwich schon im nächsten Jahr möglich." Damit hat Norwich jetzt fünf Spieler aus Deutschland unter Vertrag, alle innerhalb weniger Wochen verpflichtet.

Deutsche Profis sind ein Exportschlager

Trainer von Norwich City: Daniel Farke

Und die Liste könnte noch länger sein, hätte sich nicht so mancher Verein aus Deutschland quergestellt. Um Nürnbergs Kapitän Hanno Behrens und Union Berlins Toni Leistner hatte sich Farke ebenfalls intensiv bemüht, bislang aber erfolglos. Deutsche Profis sind auf der Insel ein Exportschlager, gerade für Teams, die trotz der Millioneneinahmen aus der Vermarktung noch vergleichsweise bescheiden auf dem Transfermarkt agieren. In der Premier League stehen 16 Deutsche unter Vertrag, sieben weitere spielen in der zweitklassigen Championship.

Wahrscheinlich begann diese Entwicklung bereits im Herbst 2015, als der FC Liverpool Jürgen Klopp als neuen Trainer vorstellte. Klopp, so der Plan, sollte den ruhmreichen LFC, dessen größte Erfolge da schon viele Jahre zurücklagen, wieder zu einem der einflussreichsten Vereine Europas machen. Seine Verpflichtung löste auf der Insel einen Hype aus, Trainer aus Deutschland waren plötzlich in, was wiederum einen Domino-Effekt nach sich zog.

Eine günstige Alternative

Nur vier Wochen später folgte David Wagner, Klopps Freund und Trauzeuge, der von Borussia Dortmund II zum damaligen Zweitligisten Huddersfield Town wechselte, dem Ruf aus dem Mutterland des Fußballs. Wagner verpasste den "Terriern", wie Huddersfield genannt wird, einen neuen Anstrich. Vorbei die Zeiten des britischen Kick-and-Rush, stattdessen sah man in Hudderfield Pressing der Marke Klopp mit deutschen Spielern wie Michael Hefele, Christopher Schindler oder Elias Kachunga. Und das klappte so gut, dass am Ende der zweiten Spielzeit im Mai der Aufstieg in die Premier League stand.

Spätestens da wurde man in England hellhörig: Wozu noch zweistellige Millionensummen für durchschnittliche heimische Zweitligaspieler zahlen, wenn sich vergleichbare Qualität zu deutlich günstigeren Preisen auch in Deutschland finden lässt – zumindest mit dem richtigen Netzwerk. Auf einen Spieler wie Zimmermann, der mit 24 Jahren noch viertklassig kickte, wäre wahrscheinlich trotzdem niemand gekommen, wenn Farke nicht schon in Dortmund erfolgreich mit dem Innenverteidiger zusammengearbeitet hätte. Auch in seiner Heimat war Zimmermann bislang ein No-Name.

Deutsche Achse bei Norwich

So aber hatte Farke, der übrigens bei Dortmund II Nachfolger von Wagner wurde, die Phantasie, dass Zimmermann bestens zum englischen Fußball passe, weil er "sehr groß, kräftig und intelligent" sei. Als Norwich am Samstag mit einem 1:1 beim FC Fulham in die neue Championship-Saison startete, hatte Zimmermann den rechten Part in der Dreierkette inne, in der Mitte dirigierte Franke, davor baute Vrancic auf. Eine deutsche Achse, die sicher bald um Trybull und Stiepermann ergänzt wird.

Ähnlich viele vertraute Gesichter haben die anderen Deutschen in Englands zweiter Liga nicht um sich. Robert Tesche (Birmingham City) spielt schon seit 2014 in England, Jens Hegeler wechselte im Januar von Hertha BSC zu Bristol City, Felix Wiedwald (Leeds United) ist erst seit wenigen Wochen dabei. Und es könnten weitere Spieler dazukommen. Nach englischen Medienberichten buhlt Aston Villa um Nürnbergs Abdelhamid Sabiri und Wolverhampton soll die Hoffnung auf Dresdens Linksverteidiger Philip Heise trotz einer Absage der Sachsen noch nicht aufgegeben haben. Deutschlands Kicker sind eben begehrt auf der Insel.

Stand: 07.08.2017, 11:45