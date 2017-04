Leroy Sané will am Sonntag eine Serie ausbauen. Der deutsche Jung-Nationalspieler in Diensten von Manchester City hat in dieser Saison in bisher jedem Spiel gegen den FC Arsenal getroffen. Beim 2:1-Sieg in der Hinrunde der Premier League im heimischen Etihad Stadium erzielte er den Siegtreffer, auch beim 2:2 im Rückspiel im Londoner Emirates Stadium war er erfolgreich. "Kann ich wieder treffen? Ich hoffe es. Ich hab in dieser Saison bisher immer gern gegen Arsenal gespielt und jetzt werde ich versuchen, in drei Spielen gegen sie dreimal zu treffen" , sagte der 21-Jährige.

Das nächste Duell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal steht am Sonntag (23.04.2017) auf dem Plan. Wieder reisen die Citizens nach London, jedoch nicht ins Emirates Stadium, sondern zum legendären Wembley-Stadion. Dort finden am Wochenende nämlich die Halbfinal-Spiele des englischen FA Cups statt. Und die haben es in diesem Jahr in sich: Am Samstag trifft Tabellenführer FC Chelsea auf Verfolger Tottenham Hotspur (18.15 Uhr). Am Sonntag folgt dann die Partie Manchester gegen Arsenal (16 Uhr).

Wenger: "Nicht mit dem größtmöglichen Selbstvertrauen"

Arsene Wenger

Sowohl für die Citizens als auch für die Gunners ist der FA Cup die letzte Chance auf einen Titel in der laufenden Saison. Arsenal steht in der Liga derzeit nur auf Rang sechs und muss sogar um die Europapokal-Teilnahme bangen. In der Champions League war in diesem Jahr nach einer grauenhaften Vorstellung gegen den FC Bayern (2:10 Tore nach Hin- und Rückspiel) bereits im Achtelfinale Schluss. "Wir sind hoch konzentriert und motiviert, spielen derzeit jedoch nicht mit dem größtmöglichen Selbstvertrauen. Die letzten Ergebnisse waren für uns eher enttäuschend" , sagte Trainer Arsene Wenger am Donnerstag. "Aber dieses Spiel ist eine gute Möglichkeit zu zeigen, wir sehr wir bereit sind, zu kämpfen und wie sehr wir ins Finale wollen." Sechs Mal hat der Franzose den prestigeträchtigen Pokal bereits gewonnen.

Verzichten muss Wenger am Sonntag auf den deutschen Nationalspieler Shkodran Mustafi, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht spielen kann. Auch Torhüter David Ospina wird ausfallen, ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Danny Wellbeck. Mesut Özil wird mit von der Partie sein.

Manchester City hinter den eigenen Ansprüchen

Auch Manchester City liegt in seiner ersten Spielzeit unter Pep Guardiola hinter den eigenen Ansprüchen. In der Liga belegen die Citizens derzeit den Champions-League-Qualifikationsplatz, drei Punkte vor dem Stadtrivalen Manchester United, der allerdings ein Spiel weniger bestritten hat. In der Champions League scheiterte City im Achtelfinale am AS Monaco.

Trainer Guardiola sieht die Probleme vor allem bei der Einstellung seines Teams. "Glauben die Spieler, dass sie nicht verlieren können? Wenn das so sein sollte, dann müssen wir ihnen das in den Kopf und das Herz bringen" , sagte der Spanier dem englischen "Mirror". "Wir sind in der Champions League gegen Monaco rausgeflogen. Dann hatten wir drei harte Spiele gegen Liverpool, Arsenal und Chelsea - und wir haben kein einziges gewonnen" , sagte Guardiola. Für den ehemaligen Bayern-Trainer wäre das Aus im Pokal-Halbfinale ein Novum. Sowohl beim FC Barcelona, als auch bei Bayern München hat er in seinem ersten Jahr als Trainer jeweils den Landespokal gewonnen.

Gündogan wird fehlen

Immerhin hat Guardiola gute Erinnerungen ans Wembley-Stadion. Jeweils einmal als Spieler und Trainer trat er im Norden Londons an und gewann beide Spiele.

Ilkay Gündogan muss verletzt vom Feld

Ilkay Gündogan wird dagegen aufgrund einer Knieverletzung nicht in Wembley auflaufen können. Wieder genesen ist dagegen der lange verletzte ehemalige Hamburger Vincent Kompany, sehr zur Freude von Pep Guardiola: "Wir wären in dieser Saison stärker gewesen, wäre er verletzungsfrei geblieben. Das gleiche gilt für Gabriel Jesus und Ilkay Gündogan." Jesus wird aufgrund einer Fußverletzung in London fehlen.

Beste englische Teams im Duell

Besser gestellt als Manchester City und der Arsenal sind derzeit der FC Chelsea und die Tottenham Hotspurs. Das zweite FA -Cup-Halbfinale ist das Duell der beiden besten englischen Teams. Wobei der Chelsea in letzter Zeit durchaus ins Straucheln geraten ist. Der Vorsprung der Blues an der Tabellenspitze betrug zwischenzeitlich satte zehn Punkte, nun sind die Spurs bis auf vier Punkte herangerückt.

Auch wenn ein Sieg im FA Cup keine Auswirkungen auf die Liga hat, könnte es dem Gewinner im Saisonendspurt einen psychologischen Vorteil verschaffen. "Ich denke, wenn es einen Favoriten gibt, dann ist das Chelsea - weil sie die Tabelle anführen, wegen der erfahrenen Spieler und des Trainers, den sie haben. Wir sprechen hier von einem der besten Teams in Europa" , sagte Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino vor dem Spiel. "Aber wir sind derzeit auch gut drauf und können es kaum erwarten, mit dem besten Team in England um die Titel in Liga und Cup zu kämpfen."

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 23.4., 18 Uhr.

red | Stand: 21.04.2017, 21:18