Chelsea sagt Meisterfeier ab

Der englische Fußball-Champion FC Chelsea hat im Lichte des Terroranschlags von Manchester seine Meisterfeier abgesagt. Diese sei angesichts der schlimmen Ereignisse "unpassend" , teilten die Blues mit. Man wolle nicht wichtige Sicherheitsressourcen binden durch ein weiteres Großereignis, hieß es.

"Jeder, der in Verbindung zum Chelsea Football Club steht, drückt den Opfern aus tiefem Herzen sein Mitgefühl aus" , hieß es ferner in dem Statement. Die Siegesparade war in London für den Sonntag geplant. Chelsea, das am Samstag gegen den FC Arsenal im FA-Cup-Finale das englische Double gewinnen kann, kündigte auch an, für die Opfer und die hinterbliebenen Familien zu spenden.

Schwarze Armbänder werden getragen

Als Zeichen des Respekts wird die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte am Samstag zudem schwarze Armbänder tragen. Neben dem Terroranschlag, teilte Chelsea noch mit, hätten auch andere Faktoren wie die von der britischen Regierung erhöhte Sicherheitswarnstufe eine Rolle bei der Absage gespielt: "Wir sind überzeugt, dass es das richtige Vorgehen ist. Wir sind sicher, dass unsere Fans die Entscheidung verstehen werden."

Am Montagabend war am Ende des Konzerts von Teenie-Star Ariana Grande in Manchester ein Sprengsatz detoniert. Der Attentäter hatte so 22 Menschen mit sich in den Tod gerissen, darunter mehrere Kinder und Jugendliche. Es war die schwerste Terrorattacke in Großbritannien seit fast zwölf Jahren.

dpa, sid | Stand: 24.05.2017, 15:20