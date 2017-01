Schweinsteiger feiert perfektes Comeback

Ohne Sendereihe | 29.01.2017 | 02:01 Min.

Traditionell schonen die Trainer der großen Vereine in England ihre Stars in den ersten Runden des FA Cups. Die Chance also für Bastian Schweinsteiger Leistung zu zeigen. Gegen Wigan Athletic stand er erstmals unter Mourinho in der Startelf und überzeugte.