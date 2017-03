Chelsea dominiert wieder den englischen Fußball

Sportschau | 15.03.2017 | 02:36 Min.

Der FC Chelsea ist zurück an der Spitze des englischen Fußballs. In der Liga liegen die "Blues" zehn Punkte vor dem Tabellenzweiten Tottenham. Nun zog man zudem in das FA-Cup-Halbfinale ein.