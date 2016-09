England sucht schon wieder

Martin Glenn hat es nicht leicht. Der Geschäftsführer des englischen Fußballverbands FA muss für die Nationalmannschaft erneut einen neuen Trainer suchen. Dabei hatte der Verband erst vor kurzem einen eingestellt. Sam Allardyce sollte England nach dem peinlichen Achtelfinal-Aus bei der EM gegen Island aus der sportlichen Krise führen. Doch nach nur 68 Tagen war seine Amtszeit schon wieder beendet. Dabei hatte die FA den 61-Jährigen für viel Geld aus seinem Vertrag beim Premier-League-Klub AFC Sunderland herausgekauft.

Allardyce war in eine Falle von Reportern der englischen Zeitung "Telegraph" getappt. Die Journalisten hatten sich als Investoren ausgegeben und entlockten dem Coach Tipps, mit denen sich die Transferregeln der FA und FIFA umgehen lassen. Außerdem soll er über Vorgänger Roy Hodgson sowie einige Nationalspieler gelästert haben und einen Beratervertrag mit den angeblichen Geschäftspartnern eingegangen sein, der ihm 461.000 Euro einbringen sollte. Die FA schmiss Allardyce kurzerhand wieder raus. "Ich dachte, England könnte nicht mehr tiefer sinken als bei der EM 2016" , sagt der frühere Stürmerstar Alan Shearer der BBC : "Doch bitteschön, wir sind eine Lachnummer im Weltfußball."

Southgate übernimmt als Interimscoach

Jetzt geht die Trainersuche wieder von vorne los - und sie ist schwierig. So schwierig, dass die FA erst einmal einen Interimstrainer einstellt, um in Ruhe suchen zu können. Eine Übergangslösung für eine Nationalmannschaft? In Deutschland gab es das noch nie. Zunächst einmal übernimmt U21 -Trainer Gareth Southgate den Job. Er soll das Nationalteam für die nächsten vier Spiele betreuen.

Klinsman, Wenger und Ranieri auf der Liste

Der Verband bevorzugt aber wohl eine prominentere Lösung. Oder jedenfalls einen Mann, der schon erfahrener ist als Southgate. Die englischen Medien spekulieren wie wild. Ganz oben auf der Liste der Buchmacher steht US -Coach Jürgen Klinsmann. Das große Problem: Klinsmann soll schon im Juli mit der FA verhandelt haben, doch der Verband entschied sich für Allardyce. Ob Klinsmann nun beleidigt ist? Der ehemalige Bundestrainer erklärte jedenfalls prompt per Twitter, an einen Wechsel nach England sei nichts dran.

Laut "Telegraph" will sich die FA erneut um Arsenal-Trainer Arsène Wenger bemühen. Doch der Franzose soll schon im Sommer abgesagt haben. "Ich bin ein großer Fan von Wenger. Wenn die FA ihn kriegen könnte, wäre es eine brillante Lösung" , sagt der frühere FA-Vorsitzende Greg Dyke. Wenger schließt ein Engagement auch nicht aus - allerdings erst nach der laufenden Saison. "Meine Priorität war immer der Klub. Bis zum Ende der Saison werde ich hier sein" , sagt Wenger. Im Sommer 2017 endet sein Vertrag beim FC Arsenal. Was danach passiert, lässt der Trainer offen. "Das ist noch nicht entschieden. Ich muss dann erstmal bewerten, wie wir am Saisonende abschneiden" , sagt er. Im Rennen ist wohl auch Claudio Ranieri, der Meistertrainer von Leicester City.

Ausländer favorisiert

Klar ist: Die FA hat sich vom Gedanken verabschiedet, unbedingt einen Engländer zu verpflichten. In der langen Geschichte des Verbandes gab es erst zwei Nationaltrainer aus dem Ausland - Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello. Denn gute englische Trainer sind rar. Schon die Verpflichtung von Roy Hodgson wurde auf der Insel kritisiert - veraltet und viel zu unmodern seien die Methoden des Fußball-Lehrers hieß es damals. Und Allardyce? Der trainierte vor seiner Zeit in Sunderland relativ erfolglos Teams wie West Ham United, die Blackburn Rovers, Newcastle United oder die Bolton Wanderes. Allesamt keine Spitzenteams.

Denn die werden in England durchweg von Ausländern betreut. Neben dem FC Arsenal haben auch der FC Liverpool (Jürgen Klopp), Manchester United (Jose Mourinho), Manchester City (Pep Guardiola) oder der FC Chelsea (Antonio Conte) Trainer ohne englischen Pass.

Keine Lichtgestalten

Doch vielleicht setzen sich ja doch die Verfechter einer englischen Lösung durch. Zur Wahl stehen Bournemouth-Coach Eddie Howe, Crystal-Palace-Trainer Alan Pardew

und der zurzeit arbeitslose Steve Bruce. Die sind in Deutschland nur Fans und Kennern der Premier League bekannt. An Lichtgestalten mangelt es. Auch verdiente Ex-Spieler zieht es nicht ins Traineramt. Alan Shearer und Gary Lineker arbeiten lieber als TV-Experten.

Darf Southgate bleiben?

Gareth Southgate

Doch vielleicht wird es ja doch Southgate. Der war bereits im Juli nach dem Abgang des erfolglosen Roy Hodgson als dessen Nachfolger gehandelt worden, hatte aber abgelehnt. Er fühle sich nicht bereit für den Job, hieß es damals. Jetzt hat er seine Meinung wohl geändert. "England zu betreuen wird eine riesige Verantwortung und eine riesige Ehre für mich sein" , sagt er. Die "Times" berichtet schon, Southgate wolle das Amt gern dauerhaft übernehmen.

Sollte er die WM -Qualifikationsspiele gegen Malta, Slowenien und Schottland gewinnen und dann auch noch die Testpartie gegen Spanien, dann kommt FA-Geschäftsführer Martin Glenn wohl nicht mehr herum um Southgate. Wenigsten muss er dann nicht mehr suchen.

red/vdv/sid/dpa | Stand: 29.09.2016, 10:47