Arsenal erledigte die Pflichtaufgabe am Dienstagabend (25.10.2016) gegen den Zweitligisten FC Reading souverän mit 2:0. Alex Oxlade-Chamberlain (33., 78.) erzielte beide Tore des Abends. Der zuletzt stark aufspielende Mesut Özil wurde dabei ebenso geschont wie Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi.

Liverpool siegt gegen Tottenham

Auch der FC Liverpool steht im Viertelfinale des Ligapokals. Auch ohne den ehemaligen Mainzer Loris Karius im Tor besiegte Liverpool den Premier-League-Konkurrenten Tottenham Hotspur mit 2:1. Liverpools Stürmer Daniel Sturridge war ebenfalls mit zwei Toren (9., 64.) der Matchwinner, Vincent Janssen brachte die Spurs per Foulelfmeter noch einmal heran (76.).

Liverpool-Coach Jürgen Klopp verzichtete neben Keeper Loris Karius auch auf Nationalspieler Emre Can, den er erst in der 89. Minute einwechselte. Dafür ermöglichte Klopp dem erst 18-jährigen Trent Alexander-Arnold sein Profidebüt. Das Mittelfeldtalent ist bereits der 17. Liverpool-Neuling in gut einem Jahr Klopp an der Mersey.

Nächstes Manchester-Derby

Aufsteiger Hull City besiegte den Zweitligisten Bristol City 2:1. Harry Maguire (43.) und Michael Dawson (46.) erzielten die Treffer für den Premier-League-Klub.

Am Mittwoch kommt es unter anderem zum Lokalderby zwischen Manchester United und Manchester City und einem erneuten Duell der Trainer-Rivalen Jose Mourinho und Pep Guardiola.

dpa/sid | Stand: 25.10.2016, 23:00