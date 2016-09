Englischer Ligapokal

Beim Zweitligisten Derby County gewann Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool am Dienstagabend (20.09.2016) souverän mit 3:0 (1:0). Die Tore für die Reds erzielten Ragnar Klavan (24. Minute), Philippe Coutinho (50.) und Divock Origi (54.).

Der deutsche Keeper Loris Karius stand nach überstandenem Handbruch erstmals im Liverpool-Tor. Auch der deutsche Nationalspieler Emre Can kehrte nach einer Verletzungspause zurück.

Arsenal ohne deutsche Nationalspieler

Ohne die Nationalspieler Mesut Özil und Shkodran Mustafi kam der FC Arsenal weiter. Beim Zweitligisten Nottingham Forest siegten die Londoner mit 4:0 (0:0). Der Ex-Gladbacher Granit Xhaka (23.), Neuzugang Lucas Pérez (60. Strafstoß/71.) und Alex Oxlade-Chamberlain (90.+3) trafen für Arsenal. Für Nottingham stand der Ex-Wolfsburger Nicklas Bendtner auf dem Platz.

Chelsea gewinnt in der Verlängerung

Der FC Chelsea hat in der dritten Runde des englischen Liga-Pokals mit 4:2 (0:2) beim englischen Meister Leicester City gewonnen. Cesc Fabregas (92./94.) entschied die Partie für die "Blues" in der Verlängerung. Zuvor war Leicester, bei dem der ehemalige Hannoveraner Ron-Robert Zieler im Tor stand, durch Shinji Okazaki (17./34.) in Führung gegangen.

Für Chelsea egalisierten Henry Cahill (45.+2) und César Azpilicueta (49.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit sah Leicester-Profi Marcin Wasilewski die Gelb-Rote Karte.

