Als Sami Khedira am 29. Juni 2009 in Malmö den Pokal für den Gewinn der U21-EM hochriss, dürfte er noch nicht geahnt haben, dass er ziemlich genau fünf Jahre später in Rio den WM-Pokal in Händen halten würde. Auch Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels und Mesut Özil wurden später Weltmeister. Die U21 von 2009 stellte ein Gerüst der Weltmeistermannschaft von 2014.

England dominiert zurzeit den Jugendfußball

Dass starke Jugendteams für spätere Erfolge der A-Mannschaft sorgen, ist nun auch die Hoffnung in England. Und das hat Gründe: Denn die U-Mannschaften der Football Association (FA) holen derzeit einen Titel nach dem anderen. Am 11. Juni gewann die englische U20 in Südkorea gegen Venezuela das WM-Finale mit 1:0 (Foto oben), am 15. Juli holte die U19 in Georgien den EM-Titel durch ein 2:1 gegen Portugal und am 28. Oktober gewann England in Indien mit 5:2 gegen Spanien die U17-WM. Bei der U17-EM verlor England zudem erst im Finale gegen Spanien im Elfmeterschießen.

Die Erfolge bringen nun die Hoffnung auf eine erste Trophäe seit der gewonnenen WM 1966 für die A-Mannschaft, die sich seit Jahrzehnten nur durch blamable Auftritte oder dramatisch verlorene Elfmeterschießen auszeichnet. Gary Lineker, langjähriger Nationalspieler Englands und heutiger Fernsehmoderator, schrieb bei Twitter: "Wir haben eine goldene Generation." Die Hoffnung ist groß nach all den Enttäuschungen. 1996 stand England zum bisher letzten Mal im Halbfinale eines großen Turniers.