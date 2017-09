Die vier britischen Fußball-Nationalmannschaften (England, Schottland, Wales und Nordirland) dürfen bei Länderspielen nun doch das Mohnblumen-Symbol "Poppy" auf den Trikots tragen, ohne eine Bestrafung durch den Weltverband FIFA zu riskieren.

FIFA lenkt nach Gesprächen ein

Die FIFA, die dies im vergangenen Jahr noch als politische Äußerung gewertet und daher untersagt hatte, lenkte in der Debatte mit den diversen Verbänden ein.

Das "Poppy"-Symbol tragen viele Briten rund um den Remembrance Day (Kriegstotengedenktag) an ihrer Kleidung. Es erinnert an die Kriegstoten im Ersten und Zweiten Weltkrieg.

Am 11. November 2016, dem Tag des Gedenkens, hatten englische und schottische Nationalspieler beim Aufeinandertreffen in London (3:0 für England) eine stilisierte Mohnblume auf einem Band am Oberarm als Trauersymbol getragen. Die FIFA sprach daraufhin Geldstrafen aus.

Mit Poppy im November gegen Deutschland?

In Zukunft wird das nicht mehr der Fall sein, sofern der entsprechende Verband vor dem Tragen der "Poppy" die Spieloffiziellen informiert und das Einverständnis des Gegners einholt. Für den 10. November ist ein Spiel zwischen England und der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in London vorgesehen.

Sollte das anvisierte Spiel gegen den Weltmeister stattfinden, müsste die FA somit die Genehmigung des DFB einholen.

dpa/sid | Stand: 25.09.2017, 16:55