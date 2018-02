Der Premier-League-Tabellenfünfte Tottenham Hotspur kam am Sonntag (18.02.2018) im Achtelfinale des FA -Cups bei Drittliga-Schlusslicht AFC Rochdale nur zu einem 2:2 (0:1) und muss nun ein Wiederholungsspiel im Wembley-Stadion bestreiten.

Ausgleich in der Nachspielzeit

Lucas Moura (59. Minute) und der eingewechselte Harry Kane (88./Foulelfmeter) hatten die Partie für die "Spurs" gedreht, nachdem Rochdale durch Ian Henderson (45.) sogar in Führung gegangen war. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Steve Davies zum überraschenden Ausgleich für den krassen Außenseiter.

Der Gegner im Viertelfinale steht auch noch nicht fest, weil die Pokal-Partie zwischen Zweitligist Sheffield Wednesday und Swansea City am Samstag (17.02.2018) 0:0 ausgegangen war und ein Wiederholungsspiel in Swansea zur Folge hat.

Manchester United schon im Viertelfinale

Manchester United steht derweil zum vierten Mal in Folge im Viertelfinale. Die "Red Devils" siegten beim vom deutschen Teammanager David Wagner trainierten Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town dank des belgischen Torjägers Romelu Lukaku (3./56.) mit 2:0 (1:0). Zudem rehabilitierte sich United für die 1:2-Niederlage im Punktspiel bei den abstiegsbedrohten "Terriers" im vergangenen Oktober.

Weiter sind auch Brighton and Hove Albion durch ein 3:1 gegen Coventry City und der FC Southampton nach einem 2:1 bei West Bromwich Albion.

Chelsea siegt klar

Schon am Freitag (16.02.2018) hatten Meister FC Chelsea durch ein 4:0 gegen Hull City und Leicester City mit einem 1:0 gegen Sheffield United die Runde der letzten Acht erreicht. Erstliga-Spitzenreiter Manchester City mit den deutschen Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan trifft erst am Montag (19.02.2018) zum Abschluss der Pokalrunde auf Drittligist Wigan Athletic. Titelverteidiger Arsenal war bereits in der dritten Runde an Zweitligist Nottingham Forest gescheitert.

sid/dpa | Stand: 18.02.2018, 19:33