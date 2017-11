Portugals Fußball macht es digital

" Es gibt viel Technologie rund um den Fußball, aber das Spiel selbst ist aufgrund der Sorge bezüglich der Zuverlässigkeit noch nicht so richtig Teil dieser Entwicklung ", erklärt Miguel Faria, der "Direktor Technologie" der Liga Portugal gegenüber sportschau.de. Nicht so in Portugal: Seit rund eineinhalb Jahren wird in den drei höchsten Ligen beinahe die gesamte Organisation und Durchführung des Spielbetriebs über ein elektronisches digitales System abgewickelt - "E-Liga".

Kein Wettbewerbsvorteil durch „Last-Minute-Eintragung“

Was in anderen Sportarten wie Basketball oder Handball teilweise bereits praktiziert wird, wird dort auch im Fußball umgesetzt. Die Aufstellungen werden beispielsweise spätestens 75 Minuten vor dem Spiel über einen speziellen Zugang online eingetragen. Niemand sonst kann diese Aufstellung sehen, ehe nicht auch der Gegner seine Aufstellung eingetragen und bestätigt hat. Erst dann sieht beispielsweise der FC Porto die taktische Ausrichtung von Benfica Lissabon und umgekehrt.

Kurzfristige Wechsel aufgrund von Verletzungen beim Aufwärmen können danach nicht mehr selbstständig eingetragen werden, sondern müssen dem Schiedsrichter sofort gemeldet und dann von ihm, der ebenfalls einen eigenen Zugang zum Portal hat, abgesegnet und eingetragen werden. Die andere Mannschaft erhält sofort eine digitale Benachrichtigung - und etwa 30 bis 40 Minuten vor dem Spiel erscheinen die Aufstellungen dann auf der Webseite der Liga.

Mit dieser und etlichen weiteren Änderungen konnten, so Farias Schätzung, bisher in den anderthalb Jahren etwa 1,5 Tonnen Papier gespart werden: "Und damit bin ich noch sehr konservativ."

Elektronischer Spielbericht über Smartwatch und Tablets

Eine weitere Änderung: Der Schiedsrichter trägt beim Spiel eine Smartwatch, auf der er die Aufstellungen und alle für ihn relevanten Match-Daten beobachten und verändern kann. Verteilt er eine Gelbe Karte, tragen er oder seine Assistenten oder auch die Delegierten (je nach Spielsituation) das nun nicht mehr mit dem Stift auf einer Karte oder einem Blatt Papier ein, sondern speisen die Informationen in das Portal ein.

"Wir mussten in der Test- und Entwicklungsphase dafür sorgen, dass das System alles mindestens genauso gut abdecken kann, wie es zuvor auf den diversen Blättern Papier oder Karten der Fall war. Das haben wir natürlich vorher auch ausführlich getestet, sodass es bis jetzt noch keine Beschwerden gab" , erklärt Faria.

Tatsächlich sei die Bereitschaft zur Zusammenarbeit durch die Vereine kein größeres Problem gewesen: "Ohne die Akzeptanz und Bereitschaft zur Mitarbeit durch die Vereine und Offiziellen ginge das alles ja auch nicht" , so Faria.

Papier- und Zeitersparnis

Ein weiterer Vorteil durch die "E-Liga" sei die Zeitersparnis. In nur wenigen Minuten kann der Schiedsrichter nach dem Spiel auf einem Tablet den vorher über die Smartwatch generierten offiziellen Spielbericht überprüfen, falsche Eingaben korrigieren und dann bestätigen. Dann können die Delegierten und Sicherheitsbeauftragten ihrerseits über ihr Tablet den Spielbericht ergänzen, bestätigen und ihn dann noch ein letztes Mal durch den Account der jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen bestätigen lassen.

" Früher dauerte es manchmal Stunden, ehe alle Verantwortlichen ihre Angaben gemacht, Bögen ausgefüllt und bestätigt hatten. Heute erhält jeder die Reports unmittelbar nach Bestätigung der vorherigen Instanz. In maximal einer halben Stunde nach Spielschluss ist das in der Regel alles fertig ", sagt Faria.

Schließlich werden zu wichtigen Spielszenen noch kurze Videosequenzen hinzugefügt – über das Portal eine Sache von nur wenigen Klicks - und der Spielbericht landet inklusive aller Statistiken auf der offiziellen Seite der Liga. So lassen sich etliche Statistiken relativ mühelos suchen und ablesen sowie Schlüsselszenen anschauen - gerade Fußball-Nerds sollten daran ihre Freude haben.

Keine Veränderung des Spiels an sich

Gegen Einflussnahme oder Störungen durch die vielen Handys im Stadion sei das System außerdem geschützt, es funktioniere ausschließlich über ein eigenes Netz.

Auf die Frage, ob die Informationen nicht auch in Echtzeit auf den Bildschirmen in den Stadien zur Verfügung gestellt werden sollten, liefert der Direktor Technologie folgende Antwort: "Das ginge natürlich relativ leicht. Aber das Spielgeschehen soll durch die Technik keinesfalls beeinflusst werden. Man stelle sich vor, der Schiedsrichter macht bei der Eingabe einen Fehler, den er nach der Partie auf dem Tablet sofort sehen und korrigieren könnte. Nun sehen aber die Zuschauer und eben auch die Verantwortlichen diesen Fehler sofort auf dem Videowürfel. Das könnte die Dynamik, die Stimmung und das ganze Spielgeschehen verändern. Das wollen wir auf keinen Fall. "

Kaum Kritik

Faria bezeichnet die bisherigen anderthalb Spielzeiten und etwa 1.500 Spiele, die über das Portal abgewickelt wurden, als Erfolg. Es gebe kaum Kritik und generell werde die "E-Liga" nicht annähernd so sehr diskutiert wie beispielsweise der Einsatz des Videoschiedsrichters. "Das liegt aber auch daran, dass nichts katastrophal schiefgelaufen ist. Wenn ein großer Fehler passiert wäre oder noch passieren sollte, was wir natürlich nicht hoffen, sähe das wahrscheinlich anders aus. "

Das ist wohl auch ein Grund, warum international und in anderen Ligen kaum über die E-Liga gesprochen wird. Glaubt Faria denn, dass das System in naher Zukunft auch so in anderen Ländern und Ligen übernommen wird? "Eins zu eins ist das sicher nicht möglich. Die Abläufe und Regularien sind in den einzelnen Ländern und Ligen sehr unterschiedlich. Es müsste sicherlich jeweils vieles geändert und angepasst werden, aber das Grundkonzept ist definitiv überall implementierbar.“

Stand: 21.11.2017, 08:10