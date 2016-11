Neuer Name, neues Verfahren

Die Vorauswahl der 23 Nominierten wurde von Experten der FIFA-Fussballkommission getroffen. Anschließend zählen bei der heute beginnenden und bis zum 22. November andauernden Wahl aber die Stimmen der Spielführer und Cheftrainer von Nationalteams zu 50 Prozent.

In die restlichen 50 Prozent fließen die Stimmen einer ausgewählten, nicht näher bekannten Gruppe von über 200 Medienvertretern ein. Eine weitere Änderung im Verfahren: Erstmals sind auch Fußballfans weltweit dazu aufgefordert, ihre Stimme abzugeben und damit das Wahlergebnis zu beeinflussen.

Ehrung im Januar

Anfang Dezember veröffentlicht die FIFA dann eine Liste mit den drei Spielern mit den meisten Stimmen. Am 9. Januar wird der Weltfußballer im Rahmen der ersten Ausgabe der "The Best FIFA Football Awards" gemeinsam mit der Weltfußballerin und dem Welttrainer des Jahres 2016 ausgezeichnet.

Bislang war die Ehrung mit dem Namen "Ballon d'Or" von der FIFA und dem französischen Magazin "France Football" veranstaltet worden. Nach dem Ende der Kooperation hat die FIFA eine neue Zeremonie initiiert.

