FIFA-Kritiker Maradona geht zur FIFA

"Jetzt ist es offiziell: Endlich kann ich mir einen Lebenstraum erfüllen und an der Seite von Menschen, die den Fußball wirklich lieben, für eine saubere und transparente FIFA arbeiten" , teilte der 56-Jährige auf seiner Facebook-Seite mit. Und die Erfüllung eines Traums liegt offenbar auf beiden Seiten vor.

"Herausragend und einzigartig"

Der Weltmeister von 1986 habe sich "herausragend und einzigartig" um den Fußball verdient gemacht, teilte die FIFA mit. Man werde nun die besten Möglichkeiten finden, um mit Maradona zusammenzuarbeiten. So soll er eine wichtige Rolle bei der Förderung des Sports auf der ganzen Welt spielen und an relevanten Entwicklungsprojekten mitwirken.

Maradona galt jahrelang als einer der größten Kritiker des Weltverbandes, hatte nach der Wahl von Gianni Infantino zum neuen FIFA-Präsidenten aber versöhnliche Töne angeschlagen.

Arm in Arm mit Infantino

Zu seiner Ankündigung bei Facebook stellte Maradona dann auch ein Foto, das ihn Arm in Arm mit Infantino zeigt. "Danke an alle, die mich ermutigt habe, diese neue Herausforderung in Angriff zu nehmen" , schrieb Maradona weiter. Um was sich der neben Pelé und Lionel Messi beste Fußballer aller Zeiten nun konkret kümmern soll, darf man mit Spanung erwarten.

Seine internationale Karriere hatte 1994 unrühmlich geendet, als er bei der Weltmeisterschaft als Dopingsünder aufflog. Von Oktober 2008 bis Juli 2010 arbeitete er mit überschaubarem Erfolg als Trainer der argentinischen Nationalmannschaft.

Leben in Extremen

Neben dem Platz lebte der Jahrhundert-Fußballer immer zwischen den Extremen: Kokain-Konsum, Entziehungskuren, chronisches Übergewicht, Magenverkleinerung, Herzinfarkt, angebliche Kontakte zur Camorra in Neapel und Probleme mit den Steuerbehörden brachten ihn immer wieder in die Schlagzeilen. Aber die Fans haben ihn immer verehrt.

Er hat gegen England das Jahrhundert-Tor geschossen und die "Hand Gottes" erfunden. 2006 beim Sommermärchen saß Maradona im Argentinien-Trikot auf den Tribünen und feuerte sein Team mit einem blau-weißen Fähnchen an. Als wahrer Fan des Fußballs soll er sich nun auch bei der FIFA einbringen.

dpa/ch | Stand: 09.02.2017, 18:55