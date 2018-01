Platz 8: 90 Millionen - Gonzalo Higuain - 2016 vom SSC Neapel zu Juventus Turin

Gonzalo Gerardo Higuain mischt in dieser Liste ganz vorne mit. Dass es ein Spieler unter die Top 10 schafft ohne Bezug zu den spanischen Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona oder in die Premier League, scheint irritierend. Allerdings spielte Higuain immerhin sechs Jahre für die "Königlichen" aus Madrid - also doch ein kleiner Bezug. In Neapel wurde er 2015 Torschützenkönig der Serie A: 36 Tore. Auch für Juve bewies er schon seine Treffsicherheit.