Donnarumma - so wertvoll wie ein Gemälde

Die meisten Top-Leute bringt Spanien mit und zählt deshalb zum Turnier-Favoriten. Im Team von Trainer Albert Celades steht Marco Asensio von Real Madrid. Dem Mittelfeld-Mann gelang im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin das Tor zum. Der 21-Jährige kann drei A-Ländspiele aufweisen. Mit dabei ist Saul Niguez, im Mittelfeld von Atletico Madrid gesetzt. Niguez' Marktwert wird auf 40 Millionen Euro taxiert. 2016 schoss der Mittelfeldspieler Atletico mit einem Traumtor gegen Bayern München ins Finale der Champions League. Drei komplette Spielzeiten mit 88 Einsätzen in der Primera Division für Atletico hat der 22-Jährige bereits hinter sich.

Inaki Williams - Sturm-Hoffnung der Spanier

Sein Wert wird auf 50 Millionen taxiert: der Spanier Inaki Williams

Im Sturm kommen die Spanier mit Inaki Williams nach Polen, ebenfalls ein gestandener Erstliga-Spieler von Atletico Bilbao. Vergangene Saison kam er auf vier Tore und sechs Vorlagen in 30 Einsätzen. Für den Sohn eines ghanaischen Vaters und einer liberianischen Mutter ist angeblich eine Ablöse von 50 Millionen festgeschrieben. Unter anderem Borussia Dortmund soll für den Fall eines Abgangs von Pierre-Emerick Aubameyang Interesse haben. Die Abwehr der Iberer soll Hector Bellerin zusammenhalten, der gestandene Defensiv-Spezialist, der von drei Saisons in der Premier League beim FC Arsenal gestählt ist.

Der prominenteste Torwart des U21-Turniers steht ohne Frage im Tor der Italiener: Gianluigi Donnarumma. Der erst 18-jährige Ausnahmekeeper wird bereits von allen großen Klubs in Europa gejagt. Angeblich will er seinen Vertrag bei Milan nicht verlängern. " Er ist 170 Millionen wert, so wie ein Gemälde von Amedeo Modigliani" , sagte einmal sein Berater Mino Raiola. Ganz vorne in der Schlange der Ineteressenten steht offenbar Real Madrid. Die "Königlichen" sollen laut Raiola einen Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von acht Millionen Euro vorgelegt haben. 2018 soll Donnarumma in der Nationalmannschaft Nachfolger des großen Gianluigi Buffon werden.

Federico Chiesa - Herzen der Fiorentiner erobert

Im Mittelfeld der Italiener soll Federico Chiesa eine große Rolle spielen. Der Sohn von Ex-Nationalspieler Enrico Chiesa hat eine starke Saison beim AC Florenz hinter sich. " Mit seiner Energie und seinem Enthusiasmus hat er unser aller Herzen erobert. Federico spielt mit einer kindlichen Freude ", sagt Fiorentina-Trainer Paulo Sousa über den erst 19-Jährigen. Chiesa trägt bei der Fiorentina die Nummer 25, so wie einst sein Vater.

Zu Englands bekanntesten Namen im Kader zählt Calum Chambers. Der Verteidiger des FC Arsenal, vergangene Spielzeit ausgeliehen an den FC Middlesbrough, wurde bereits dreimal in der A-Nationalmannschaft eingesetzt. Ebenfalls viel Erfahrung bringt Nathaniel Chalobah mit: Der Mittelfeldspieler nimmt zum dritten Mal an einer U21-EM teil. Mit 17 gehörte der in Sierra Leone geborene Chalobah zum Chelsea-Kader beim Champions-League-Finale gegen Bayern München. Sein Profi-Debüt für die Londoner folgte dennoch erst im September 2016.

Nächster Titel für Renato Sanches?

Portugals Team wird angeführt von Renato Sanches, der bekanntlich kein so gutes Spieljahr beim FC Bayern hinter sich hat. Der Europameister mit der A-Nationalmannschaft peilt den nächsten Titel an. "Ich möchte noch mehr gewinnen", sagt Sanches vor dem Turnier. Ob er bei den Bayern bleibt? Ungewiss. In der vergangenen Bundesliga-Saison spielte der Mann mit dem wilden Haar nur ein einziges Mal über 90 Minuten. Zu beachten bei den Portugiesen ist auch Goncalo Guedes, für den Paris St. Germain gerade stattliche 30 Millionen Euro überwies. Der Stürmer spielte zuvor zwölf Jahre für Benfica Lissabon.

Der neue Lewandowski? Dawid Kownacki von Lech Posen

Auch die Polen haben ein Juwel in ihren Reihen. Das heißt Dawid Kownacki. Der 20-Jährige wird schon als neuer Robert Lewandowski gehandelt, der wie Kowniacki bei Lech Posen groß wurde. " Ich habe viele talentierte Spieler gesehen und kann ehrlich sagen, dass Kownacki einmalig ist. Hier entwickelt sich ein neuer Lewandowski ", sagt der ehemalige Bundesliga-Spieler Piotr Reiss über den Torjäger der Gastgeber-Mannschaft.

Patrik Schick - Tschiechens kommender Mann

Seit dem Karriereende von Milan Baros warten Tschechiens Fußballfans sehnsüchtig auf einen ähnlich großen Star. Diese Rolle könnte Patrik Schick einnehmen: In der EM-Qualifikation schoss der 21-Jährige mit zehn Toren die meisten Treffer aller Teams, auch bei Sampdoria Genua ist er längst Stammspieler. Angeblich soll Juventus Turin bereit sein, 25 Millionen Euro für Schick zu zahlen. Eine starke EM könnte den Preis noch in die Höhe treiben.

red/dpa/sid | Stand: 16.06.2017, 09:46