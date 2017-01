Als Arsenals Oilvier Giroud in der 92. Minute den 3:3-Ausgleich beim AFC Bournemouth erzielte, wurden bei den Zuschauern im Vitality Stadium Erinnerungen wach an einen besonders schönen Tag Anfang Dezember. Ziemlich genau einen Monat ist es her, dass der kleine Klub von der Südküste Englands an gleicher Stelle den FC Liverpool in einem verrückten Spiel nach 1:3-Rückstand mit 4:3 besiegte. Nathan Aké war damals, am 14. Spieltag der Premier League, der Matchwinner - mit seinem Treffer in der 93. Minute.

Diesmal führten die Gastgeber nach einer Stunde bereits mit 3:0, Arsenal kam zurück sicherte zumindest einen Punkt. Zu einem Siegtreffer sollte es in der Partie am Dienstagabend (03.01.16) aber für keines der beiden Teams reichen. Am Ende waren wohl beide Trainer unzufrieden mit dem Unentschieden. Das alleine zeigt das gestiegene Anspruchsdenken in Bournemouth - und Spiele wie gegen Liverpool und Arsenal beweisen: Bournemouth ist keine graue Maus, die sich irgendwie durch die Premier League schleppt: Der Klub sorgt für Entertainment und überzeugt mit erfrischendem Offensivfußball, gepaart mit rigoroser Zweikampfführung in der Defensive.

Eddie Howe - Vater des Erfolgs

Dieses Konzept und der damit einhergehende Erfolg sind Verdienste von Eddie Howe. Der Trainer von Bournemouth gehört mit seinen 39 Jahren zu den jüngsten der Liga. Als aktiver Spieler absolvierte der Abwehrmann von 1994 bis 2002 ingesamt über 200 Spiele für Bournemouth. Nach einem Intermezzo in Portsmouth und anschließender Leihe zu Swindon Town, kehrte Howe 2004 zu seinem Heimatklub zurück. Drei Jahre später musste der damals 29-Jährige seine Karriere aber aufgrund anhaltender Kniebeschwerden beeenden.

Der Verein kämpfte zu jener Zeit gegen den Abstieg aus der dritten englischen Liga, der sogenannten League One. Eine Saison später ging es dann runter - und erneut ging in Bournemouth die Angst vor dem finanziellen Ruin umher. Nachdem der Klub 1997 durch eine ungewöhnliche Aktion, als Fans und Spieler gemeinsam mit Spendendosen im Stadtzentrum Geld für den Klub einsammelten, gerettet werden konnte, drohte 2008 die endgültige Insolvenz.

Drohende Insolvenz abgewendet

" Es sollte um 12 Uhr eine Pressekonferenz geben, fünf Minuten vorher wusste ich nicht, ob wir das Geld haben würden, um handlungsfähig zu bleiben" , erinnert sich der Insolvenzverwalter Gerald Kasner. Letztlich rettete der heutige Boss Jeff Mostyn die "Cherries", so lautet der Spitzname des Klubs, vor der Pleite. Dennoch ging es mit -17 Punkten in die anstehende Viertliga-Saison. Zum Ende der Hinrunde übernahm mit Eddie Howe dann eine Identifikationsfigur den Klub - als jüngster Trainer der Vereinsgeschichte, mit gerade einmal 31 Jahren.

Howe gelang es, in einem dramatischen Abstiegskampf, den Absturz in die Fünftklassigkeit abzuwenden und führte den Klubs im Jahr darauf hoch in die dritte Liga. Das hatte Begehren geweckt bei anderen Klubs, weshalb sich Howe 2011 dem FC Burnley anschloss, nach nur einem Jahr aber zurückkehrte. Die Erfolgsgeschichte ging unbeirrt weiter - 2013 stieg man in die zweite Liga auf.

In der Saison 2014/15 folgte dann die Sensation: Als Tabellenerster stiegen die "Cherries" in die Premier League auf - und setzten sich damit gegen Klubs wie Watford, Norwich, Middlesbrough und Cardiff durch, die über deutlich größere finanzielle Mittel verfügten.

Erstmals große Invesitionen

Gleiches gilt seit 2015 auch in der Premier League. Trotz der milliardenschweren TV -Verträge in England kommt der AFC vergleichsweise mickrig daher. Mit einem gesamten Kaderwert von knapp 70 Millionen Euro bewegte sich Bournemouth in seiner ersten Premier-League-Saison auf gutem Championship-Niveau. Und das obwohl seit einigen Jahren ein russischer Oligarch namens Maxim Demin an der Seite von Klub-Boss Mostyn agiert. Demin zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit und macht erst recht nicht das große Portemonnaie auf.

Viel wichtiger ist es den Verantwortlichen, dass der Klub solide wirtschaftet - um Situationen wie 1997 und 2008 nie wieder erleben zu müssen. Dass große Investionen ohnehin nicht automatisch Erfolg bringen, zeigt die abgelaufene Transferphase. Für über 30 Millionen Euro kamen im Sommer u.a. Lys Mousset ( AC Le Havre), Lewis Cook (Leeds United) und Jordon Ibe (FC Liverpool). Während es die ersten beiden auf bislang zusammen zwei Premier-League-Einsätze bringen, kam Ibe immerhin 15 Mal zum Einsatz. Und doch blieb der gewünschte Effekt durch den Rekordtransfer der Vereingeschichte (Ablöse: 18 Millionen Euro) aus: Kein Tor, keine Torvorlage.

Howe: "Es geht um den Klassenerhalt"

Rigorose Zweikampfführung: Steve Cook (Nr. 3) gegen Chelseas Willian

Stattdessen gehören Callum Wilson, Dan Gosling und Junior Stanislas zu den entscheidenden Akteuren. Allesamt Spieler, die Bournemouth zum Aufstieg führten. Drei der vier Akteure aus der Vierer-Abwehrkette - Steve Cook, Simon Francis und Charlie Daniels - waren sogar schon in der dritten Liga dabei. Gleiches gilt für Mittelfeldspieler Harry Arter, der in der aktuellen Saison alle 20 Premier-League-Spiele bestritt.

Das Stadion in Bournemouth ist mit knapp 12.000 Plätzen das kleinste der gesamten Liga. Die 1910 unter den Namen "Dean Court" errichtete Spielstätte ist aber mitverantwortlich für den besonderen Spitznamen, den der Klub seit nunmehr 106 Jahren trägt. Weil sich nebenan ein Garten mit Kirschbäumen befand und die Trikot des Klubs passender Weise rot sind, war der Klub fortan unter dem Namen "Cherries" bekannt.

Während sich an der Infrastruktur noch nichts verändert hat, hat sich der Kaderwert der "Cherries" im vergangenen Sommer nahezu verdoppelt. Die Zielsetzung aber bleibt gleich. "Für uns geht es um den Klassenerhalt ", betonte Howe vor der Saison. Mit 25 Punkten nach 20 Spielen und Tabellenplatz neun ist das Team also voll auf Kurs.

Howe beim FC Arsenal im Gespräch

Löst Eddie Howe (r.) eines Tages Arsene Wenger (l.) ab?

Mitverantwortlich dafür ist ein Transfer, der deutlich günstiger war als der angesprochene Jordon Ibe: Mit Jack Wilshere, der nach einer schwierigen Zeit bei Arsenal eine neue Herausforderung suchte, hat sich im Sommer ein gestandener Nationalspieler für Bournemouth enschieden - für eine Leihgebühr von nicht einmal drei Millionen Euro. Bei den "Cherries" macht dem 25-Jährigen das Fußballspielen wieder sichtlich Spaß. Seinen neuen Trainer bezeichnete er jüngst als "perfekten Coach" . Glaubt man den Gerüchten auf der Insel, könnten beide sogar noch länger als nur das eine Leihjahr miteinander zu tun haben - dann aber auf der großen Bühne in London.

Howes Fähigkeiten sind in England längst kein Geheimnis mehr. Im November nannte Pep Guardiola Bournemouth "das beste Team, auf das er mit Manchester City getroffen ist." Da verwundert es nicht, dass Howe als heißer Kandidat auf den Nachfolgeposten von Arsene Wenger beim FC Arsenal gilt. Schließlich dürften die Überlegungen in diese Richtungen längst begonnen haben im Norden Londons.

Viele Experten und Fans hätten Howe auch gerne auf dem Trainerstuhl der englischen Nationalmannschaft gesehen. Gerüchte darum hatte Howe nach der Europameisterschaft im Sommer aber im Keim erstickt. "Ich bin hier sehr glücklich und werde bleiben" , so Howe zu Beginn der laufenden Saison.

Ein moderndes Fußball-Märchen

Ob er bei einer ernsthaften Anfrage des FC Arsenal ebenfalls standhaft bleiben würde? Schwer vorstellbar, aber nicht unmöglich. Denn wenn der 39-Jährige den eingeschlagenen Weg mit den "Cherries" weitergeht, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Klub sich den neuen Gegebenheiten als gestandener Premier-League-Klub anpasst - sowohl in Sachen Infrastruktur, als auch bei den Finanzen. Sportlich ist das längst geschehen.

Statt Coventry, Walsall und Scunthorpe heißen die Gegner heute Chelsea, Manchester United und Arsenal. Das alleine ist eine Geschichte wie in einem modernen Fußball-Märchen, die Bournemouth-Verteidiger Steve Cook, selbst ein großer Teil der Geschichte, am treffendsten beschreibt: "Manchmal ist es im Fußball einfach verrückt."

Stand: 04.01.2017, 12:15