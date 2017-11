Zum Abschluss des Länderspieljahres stehen für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zwei Testspiele auf dem Programm, die, nach geradezu spielend leichter WM -Qualifikation, noch einmal echte Gradmesser sein sollten. Erst am Freitag (10.11.2017) in Wembley gegen England und dann am Dienstag (14.11.2017) in Köln gegen Frankreich.

Bundestrainer Joachim Löw hat angekündigt, in diesen beiden Partien noch einmal einiges auszuprobieren. Schließlich will er sich ein Bild machen von all denen, die für ein WM -Ticket im kommenden Sommer in Frage kommen. 23 Akteure dürfen mit nach Russland, weit mehr als 30 aber machen sich – mehr oder weniger – berechtigte Hoffnungen darauf, dabei zu sein.

Dass der 23-köpfige WM -Kader letztlich qualitativ hochwertig bestückt sein wird, daran besteht kein Zweifel. Dennoch gibt es im Team offene Baustellen – sei es aufgrund fehlenden Konkurrenzkampfes oder weil vermeintliche Schlüsselspieler verletzt oder außer Form sind. Sportschau.de wirft einen Blick auf diese Baustellen – und sagt, inwiefern die beiden anstehenden Testspiele in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle spielen könnten.

Die Torwart-Frage

Dass die Position des Torhüters in der DFB -Elf mal ein Problem sein könnte, hätte niemand kommen sehen können. Tatsächlich ist es kein Problem an sich, sondern es steht stattdessen eine zentrale Frage im Raum, deren Beantwortung ein Problem zur Folge haben könnte: Wird Manuel Neuer (FC Bayern München) rechtzeitig fit für die WM?

Marc-André ter Stegen (l.) , Bernd Leno (M.) und Kevin Trapp

Der viermalige Welttorhüter ist nach einem Mittelfußbruch im Sommer noch lange nicht wieder einsatzbereit. Eine Rückkehr auf den Fußballplatz ist nicht vor Ende Januar geplant. Weil Neuer aber nicht zum ersten Mal Probleme mit dem linken Fuß hat, ist auch das noch nicht sicher. Was also, wenn der "Worst Case" eintritt und Neuer nicht mit nach Russland fahren kann? Ohne Frage gibt es eine ganze Reihe von Weltklasse-Keepern in Deutschland, aber - und das zeigte auch der Confed Cup - Bundestrainer Löw hat es bislang vermieden, eine klare Nummer zwei zu benennen.

So sind auch für die Spiele gegen England und Frankreich jene drei Torhüter nominiert, die schon beim Confed Cup dabei waren und allesamt Einsatzzeit bekommen haben: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (Bayer 04 Leverkusen) und Kevin Trapp (Paris St. Germain).

Es spricht viel dafür, dass Löw mindestens zweien der drei Einsatzzeit in den kommenden beiden Testspielen gewährt - und sich erneut nicht klar festlegt, wer denn nun die Nummer zwei (und im Zweifel die Nummer eins) ist.

Linker Außenverteidiger

Mit Benedikt Höwedes, einem gelernten Innenverteidiger, auf der linken Abwehrseite holte Joachim Löw 2014 den WM -Titel in Brasilien. Schon damals gab es nicht gerade ein Überangebot an Linksverteidigern. Das schien sich auch in der Folge fortzusetzen. Einer aber wusste diese Lücke für sich zu nutzen: Jonas Hector vom 1. FC Köln.

Kandidaten für die Außenverteidiger-Positionen: Marvin Plattenhardt (l.) und Marcel Halstenberg

Mit guten Leistungen in der Bundesliga machte der 27-Jährige auf sich aufmerksam. Heute steht er bereits bei 35 Länderspielen - innerhalb von zweieinhalb Jahren. Aktuell laboriert Hector an einem Syndesmosebandriss und wird wohl erst in der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen. Ein Kandidat für die WM ist der Kölner allemal, aber ob er dann auch einen Stammplatz innehaben wird, könnten auch die kommenden beiden Spiele mitentscheiden.

Dort sollen nämlich Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) und Marcel Halstenberg (RB Leipzig) zum Einsatz kommen. Während Plattenhardt schon beim Confed Cup in Russland dabei war und überzeugte, ist der Leipziger Halstenberg erstmals überhaupt bei der DFB -Elf an Bord. Beide sind als Stammspieler in ihren Klubs gerade dabei, auch international erste wichtige Erfahrungen zu sammeln.

Offensive Außenbahn

Wer in Russland vor den Außenverteidigern spielen wird, ist aktuell ebenfalls noch völlig offen. Für beide Außenbahnen - rechts wie links - gibt es gleich mehrere Kandidaten. Das Problem ist hier weniger die Qualiät der Spieler als vielmehr Verletzungen und Formschwankungen.

Häufig von Verletzungen geplagt: Marco Reus

Angenommen, Marco Reus wäre topfit und in Normalform, dann würde auf der linken Außenbahn wohl kein Weg am BVB -Star vorbeiführen. Nun erholt sich der leidgeplagte Reus gerade erneut von einer schweren Knieverletzung. Mit einer Rückkehr auf den Fußballplatz wird nicht vor Frühjahr 2018 gerechnet. Möglicherweise zu spät, um noch vor der WM in Form zu kommen.

Auch wenn Joachim Löw betont hat, dass niemand - nicht einmal die etablierten Weltmeister - gesetzt sind für Russland, dürften Thomas Müller (FC Bayern München) und Julian Draxler (Paris St. Germain) ganz sicher zum Aufgebot gehören. Ersterer hat eine schwierige Zeit in München hinter sich, ist offensiv aber flexibel einsetzbar. Letzterer führte die DFB -Elf beim Confed Cup als Kapitän an und dürfte auch in den Duellen mit England und Frankreich eine tragende Rolle spielen.

Wer ist noch da? Leroy Sané (Manchester City) und Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen) pochen auf Einsatzzeit in den letzten Tests des Jahres. Beide überzeugten zuletzt mit starken Leistungen bei ihren Klubs. Sané ist aktuell sogar der erfolgreichste Scorer der Premier League. Amin Younes (Ajax Amsterdam), der von Löw ebenfalls eingeladen wurde, musste krankheitsbedingt absagen und hofft nun, im kommenden Frühjahr noch einmal seine Klasse im DFB -Trikot unter Beweis stellen zu können.

Video starten, abbrechen mit Escape DFB - Götze und Süle hoffen auf Startelf, Boateng fehlt | Sportschau | 08.11.2017 | 01:32 Min. | Verfügbar bis 08.11.2018 | Das Erste

