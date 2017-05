Eigentlich wollte sich Dick Advocaat im Sommer zur Ruhe setzen. Der niederländische Trainer des türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul kündigte erst im März seinen Rücktritt an. "Die Entscheidung ist gefallen und bedeutet auch, dass ich als Trainer aufhöre" , sagte Advocaat damals.

Mal wieder Bondscoach

Das ist Schnee von gestern. Am Dienstag (09.05.17) übernahm der 69-Jährige das Amt des niederländischen Nationaltrainers - und das schon zum dritten Mal. Er tritt die Nachfolge von Danny Blind an. Der war Ende März nach einer Niederlage in Bulgarien in der WM-Qualifikation von seinen Aufgaben entbunden worden. Die Niederlande drohen nach der EM 2016 auch die WM 2018 zu verpassen. Advocaat, der Oranje als Bondscoach schon von 1993 bis 1995 sowie von 2002 bis 2004 betreute, soll das nun verhindern. Seine erste wichtige Partie ist das Qualifikationsspiel gegen Luxemburg am 9. Juni. Ex-Europameister Ruud Gullit wird sein Assistent.

Den Verband erst im Sommer sitzen gelassen

Nach Niederlagen gegen Frankreich und Bulgarien sowie einem Unentschieden gegen Schweden steht die Mannschaft um Kapitän Arjen Robben zurzeit nur auf Platz vier in der Gruppe A. Nur der Erste qualifiziert sich direkt für die WM, der Zweite muss in die Playoffs. Der Rückstand der Elftal auf Spitzenreiter Frankreich beträgt sechs, der auf den Zweiten Schweden drei Punkte.

Der Königlich-Niederländische Fußball-Verband war eigentlich fertig mit Dirk Nicolaas Advocaat. Denn der Trainer hatte Oranje im vergangenen Sommer sitzen gelassen. Er gab seinen Job als Assistent von Danny Blind auf, um zu Fenerbahce zu wechseln. Advocaat sollte den jüngeren Blind unterstützen, war nach drei Spielen aber schon wieder weg. Dies hatte in den Niederlanden für Empörung und bei Blind für Enttäuschung gesorgt. Und wenn man so will, dann trägt damit auch Advocaat seine Schuld am derzeitigen Desaster.

Große Not und Ratlosigkeit

Und warum kommen alle jetzt wieder zusammen? Das ist ganz einfach: Es gibt keinen anderen, der den Job übernehmen will. Die Not muss groß sein im niederländischen Fußball. Deutlicher als mit Advocaats Reinstallation lässt sich Oranjes Ratlosigkeit kaum ausdrücken. Henk ten Cate und der ehemalige Leverkusener Cheftrainer Roger Schmidt sagten zuletzt ab. Zuvor hatten Frank de Boer und Ronald Koeman dankend abgelehnt, und Louis van Gaal hatte gleich gesagt, er wolle lieber Sportdirektor werden. So ist Advocaat nicht die zweite Wahl, sondern die fünfte.

Advocaat sei eine "Kurzzeitlösung" als Bondscoach, erklärte KNVB-Sportdirektor Hans van Breukelen auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. "Es gab zwei Szenarien" , sagte van Breukelen, Europameister-Torwart von 1988: "Entweder entscheiden wir uns für eine langfristige Lösung. Oder wir versuchen alles mögliche, um uns noch für die WM 2018 zu qualifizieren. Wir haben uns für die zweite Möglichkeit entschieden. Und dafür musste ein sehr erfahrener Trainer her, vorzugsweise eine Autorität."

Gladbach-Fans erinnern sich mit Grauen

Autorität trifft es. Advocaat wird nicht umsonst "der kleine General" genannt. Er gilt als streitbar und hat in seiner 36-jährigen Trainerkarriere 15 Teams betreut - darunter die Nationalmannschaften der Vereinigten Arabischen Emirate, von Südkorea, Belgien, Russland und Serbien. Zählbare Erfolge hatte er als Trainer der PSV Eindhoven und der Glasgow Rangers. Sein größter Triumph war der Sieg des UEFA-Pokals 2008 mit Zenit St. Petersburg.

Auch in der Bundesliga war Advocaat schon aktiv. Im Oktober 2004 übernahm er bei Borussia Mönchengladbach das Traineramt des entlassenen Holger Fach. Der Niederländer sollte die "Fohlen" vor dem Abstieg bewahren und mittelfristig zurück an die Bundesliga-Spitze führen. Doch nach nur sechs Monaten nahm er Reißaus. Die Fans der Borussia denken übrigens noch heute mit Grauen zurück an jene Zeit.

Nicht jung, nicht modern, nicht fortschrittlich

Ob Advocaat in seiner Feldherren-Manier das junge Team der Niederlande zurück auf Kurs bringen kann, ist fraglich. Eigentlich bräuchte Oranje einen jungen, modernen und fortschrittlichen Coach, der "Beinahe-Rentner" Advocaat erscheint da eher wie ein Relikt vergangener Zeiten. Und warum der sich das Himmelfahrtskommando WM-Qualifikation antut, ist auch nicht klar. Von ihm selbst war auf der Pressekonferenz dazu nichts zu hören. Er war nicht da.

