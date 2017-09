Der DFB hat am Freitag in Frankfurt die zehn Standorte bekannt gegeben, mit denen man sich um die Ausrichtung der UEFA Europameisterschaft 2024 bewerben möchte. Die Kandidaten Nürnberg, Hannover, Mönchengladbach und Bremen hatten es nicht geschafft.

Stadionkapazität sorgt für Diskussionen

Besonders bei der Borussia am Niederrhein war der Ärger über die verpasste Nominierung spürbar, hatte man doch schon bei der WM 1974, der EM 1988 und dem Sommermärchen 2006 das Nachsehen. Auch eine großangelegte Werbekampagne brachte nicht den gewünschten Erfolg. „Ich bin eigentlich kurz davor, dass mein Hals platzt“ , sagte Vizepräsident Rainer Bonhof der versammelten Presse am Freitag. „Weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass Borussia nach all den Jahren die Dinge mal so gestaltet hat mit dem Stadion, mit dem Umfeld, mit der super Zusammenarbeit mit der Stadt und mit der Präsentation, die wir abgeliefert haben, dass wir dann doch den Zuschlag kriegen.“

Dr. Friedrich Curtius, der Generalsekretär des DFB, erörterte auf der Pressekonferenz die primären Defizite des Standorts Mönchengladbach: „Sie haben beim Thema Stadionkapazität gegenüber den anderen Bewerbern Nachteile, sie haben beim Thema Mobilität Nachteile. Es gibt keinen Schienennahverkehr zum Stadion und auch die Hotelbettenanzahl in Gladbach ist nicht so gut wie in den anderen Städten."

Insbesondere der Punkt „Stadionkapazität“ sorgte in Gladbacher Kreisen für Unmut und Diskussionsstoff. Nach Sportschau-Informationen soll bei der Borussia, die im Ranking Platz 13 von 14 belegte, der aktuelle Sitzplatzstatus bewertet worden sein, bei anderen aber der geplante.

Stellungnahme des DFB

Dazu nahm der DFB am Sonntag Stellung: „Grundsätzlich stand es allen Bewerbern frei, bauliche Veränderungen mit entsprechenden Unterlagen und Genehmigungen innerhalb der gesetzten Abgabefrist bis zum 10. Juli 2017 einzureichen. Davon haben drei Bewerber Gebrauch gemacht und Veränderungen an ihrer bestehenden Stadioninfrastruktur aufgezeigt. Bei zwei von drei Bewerbern hatten die Maßnahmen Einfluss auf die Sitzplatzkapazität des Stadions“ , hieß es von der Direktion Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. „Im Ergebnis handelt es sich um Baumaßnahmen, die nicht unter die Kategorie Neubauten bzw. grundhafte Erneuerungen zu fassen sind. Zudem wurden alle für eine bauliche Veränderung notwendigen Unterlagen und Genehmigungen fristgerecht eingereicht. Teilweise konnten die eingereichten Sitzplatzerweiterungen gemäß Bewerbungsreglement akzeptiert werden und flossen folgerichtig in die Auswertung der Standorte mit ein.“

Neben dem Deutschen Fußball Bund hat sich auch die Türkei um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2024 beworben. Wer am Ende den Zuschlag bekommt, entscheidet sich im September 2018.

Stand: 17.09.2017, 16:21