DFB eröffnet Spielort-Casting für 2024

Bereits bis Freitag (17.02.2017) müssen die Städte beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB ) Interesse bekunden, die als einer von zehn möglichen Spielorten in die deutsche Bewerbung möchten.

Nach aktuellem Stand kämen 15 Arenen in Frage (siehe Tabelle), die die Mindestvoraussetzung von 30.000 Sitzplätzen erfüllen. Alle haben ihr Interesse bekundet und die meisten bereits auch offiziell beim DFB hinterlegt.

Leipzig wird vergrößern

Die Stadien in Wolfsburg, Augsburg, Mainz, Dresden oder Leverkusen würden nach derzeitigem Stand zwar eine Kapazität von über 30.000 Plätzen haben. Allerdings sind bei einer EM keine Stehplätze erlaubt.

Zuletzt spielte laut Medienberichten noch Duisburg mit dem Gedanken, mit seinen Ausbauplänen die Bedingungen zu erfüllen. Konkreter ist das Ausbauvorhaben bereits in Leipzig, wo das Fassungsvermögen in den kommenden Jahren auf knapp 55.000 Zuschauer erhöht werden soll. In Freiburg soll bis Mitte 2019 eine neue Arena für 35.000 Besucher entstehen. Von einem Interesse an der EM war bis zuletzt allerdings nichts bekannt.

Workshop für Interessenten

Wer sein Interesse bekundet hat, muss in der DFB-Zentrale in Frankfurt bis zum 12. Juni 2017 eine offzielle Bewerbung als Spielort abgeben. Damit im bürokratischen Verfahren keine Fehler passieren, hat der Verband eigens einen Workshop für die interessierten Städte angeboten, der am 11. April durchgeführt wird.

Bereits am 15. September 2017, ein Jahr vor Vergabe des EM-Turniers, will der DFB dann die zehn Spielorte benennen, die er in seiner Bewerbung aufführen wird. Bisher hat der Deutsche Fußball-Bund mit der WM 1974, der EM 1988 und der WM 2006 drei große Final-Turniere ausgerichtet.

Sechs Städte immer dabei

Mit München, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hannover und Hamburg waren bisher sechs Städte bei allen drei Fußball-Großveranstaltungen in Deutschland als Spielorte dabei. München ist auch als einer der 13 Gastgeber der paneuropäischen EM 2020 eingeplant.