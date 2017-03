Von der Oberliga in die Major League Soccer: 2013 zieht es Fabian Herbers (Bild Mitte) vom niederrheinischen Oberligisten VfL Rede an die Creighton University in Nebraska - dort schlägt er eine dreijährige College-Soccer-Laufbahn ein, ehe Philadephia Union aus der Major League Soccer ihn 2016 verpflichtet (Bild) - und an Bethlehem Steel FC ausleiht.