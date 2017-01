Copa del Rey - Barcelona muss um Einzug ins Viertelfinale bangen

Die Katalanen verloren am Donnerstagabend ihr Achtelfinal-Hinspiel beim Erstliga-Kontrahenten Athletic Bilbao trotz doppelter Überzahl überraschend mit 1:2 (0:2) und brauchen nun im Rückspiel am kommenden Mittwoch eine klare Leistungssteigerung.

Aritz Aduriz (24. Minute) und Inaki Williams (27.) bezwangen den deutschen Barça-Torwart Marc-André ter Stegen gleich zweimal. Für den Favoriten traf einzig der argentinische Superstar Lionel Messi (52.), obwohl Bilbao nach den Gelb-Roten Karten gegen Raul Garcia (75.) und Ander Iturraspe (81.) in der Schlussphase mit acht Feldspielern auskommen musste.

Barcelona mit zu wenig Torgefahr

Die Gastgeber deckten vor allem in der ersten Hälfte Schwächen in der Umschaltbewegung Barcelonas auf: Beiden Toren gingen Ballgewinne und schnelle Konter der Basken voraus, nach einem weiteren Gegenstoß Bilbaos verhinderte ter Stegen vor der Pause gar das mögliche 0:3. Auch in der Folge präsentierte sich Barcelona ballsicher, kam aber kaum zu Chancen.

Real Madrid hatte sein Achtelfinal-Hinspiel bereits am Mittwochabend gegen den FC Sevilla souverän mit 3:0 gewonnen.

sid/dpa | Stand: 06.01.2017, 08:46