Copa del Rey

Schon nach acht Minuten legte Barca am Donnerstag (25.01.2018) durch Luis Suárez den Grundstein für den Erfolg im Derby. Nach einer Flanke von Alex Vidal stand der Angreifer am langen Pfosten genau richtig und erzielte die Führung per Kopf.

In der 25. Minute legte dann Lionel Messi nach, umdribbelte die Espanyol-Abwehr und zog aus 18 Metern ab. Etwas glücklich abgefälscht von Naldo trudelte der Ball schließlich ins Tor der Gäste (25.).

Debüt von Coutinho

163-Millionen-Euro-Neuzugang Philippe Coutinho, der Anfang Januar vom FC Liverpool gekommen war, feierte in der 68. Minute unter dem Applaus der Fans seinen Einstand für Barcelona. Zuletzt hatte der Offensivkünstler wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt.

In der 75. Minute trat der Brasilianer dann erstmals ins Erscheinung. Nach einem Pass von Messi lief Coutinho über die linke Seite bis in den Sechzehner und legte auf Suárez ab, dessen Schuss allerdings von Espanyol-Keeper Pau López pariert wurde.

Kein Durchkommen für Espanyol

Danach suchte Barcas Stadtrivale noch einmal die Offensive, fand aber gegen die starke Abwehr des Favoriten kein Durchkommen. Kurz vor dem Abpfiff hätte Messi nach Flanke von Ivan Rakitic das 3:0 erzielen können, köpfte aber nur an den Pfosten.

sid/dpa | Stand: 26.01.2018, 01:50