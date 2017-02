Copa del Rey - Barcelona feiert Hinspielsieg

Luis Suarez hatte die Katalanen in der siebten Spielminute nach einem tollen Sololauf in Führung gebracht. Lionel Messi legte in der 33. Minute mit einem traumhaften Distanzschuss an den Innenpfosten nach. Atletico fand in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel und hatte Glück, dass die Führung der Gäste nicht noch höher ausgefallen war.

Barca mit einem Bein weiter

Die Mannschaft von Diego Simeone kam jedoch deutlich besser aus der Pause. Folgerichtig verkürzte Antoine Griezmann auf 1:2 (59.). Fortan hatten beide Teams ausreichend Chancen auf weitere Tore, doch vor allem die Madrilenen verpassten es, sich für das Rückspiel in der kommenden Woche im Camp Nou noch eine etwas weniger schlechte Ausgangslage herauszuschießen.

Barcelona verzichtete übrigens auf den Einsatz von Marc-Andre ter Stegen. Der deutsche Nationaltorhüter musste den Platz zwischen den Pfosten für den Niederländer Jasper Cillessen räumen.

red | Stand: 01.02.2017, 23:00