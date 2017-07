"Clint Dempsey wird wichtige Tore schießen, bis er nicht mehr laufen kann" - die Schlagzeile eines US-Sportblogs beschreibt ganz gut die Karriere, die der inzwischen 34-Jährige bisher hingelegt hat. Egal, wo Dempsey gespielt hat - er hat in Sachen Scoring abgeliefert, kein Wettbewerb, in dem er angetreten ist, aber nicht getroffen hat.

Torjäger überall

In Vereinskarriere und Nationalmannschaft bringt er es insgesamt auf 202 Treffer - 57 davon hat er in seinen 135 Länderspielen erzielt. Noch gleichauf mit dem nicht mehr aktiven Landon Donovan könnte Dempsey schon im Finale des Gold Cups gegen Jamaika zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen.

Einen anderen Rekord hält der Mann aus dem unaussprechlichen texanischen Ort Nacogdoches bereits - mit seinen 72 Toren in der englischen Premier League ist er der mit Abstand beste Torjäger aus den USA in einer europäischen Topliga. 232 Partien absolvierte Dempsey für den FC Fulham, 43 weitere für Tottenham Hotspur, inzwischen tritt er für den Seattle Sounders FC in seinem Heimatland gegen den Ball.

Titel und Auszeichnungen hat er in seiner langen Karriere auch einige geholt - mit der Nationalmannschaft gewann er den Gold Cup 2004/05 und 2006/07, wurde außerdem 2014/15 dort Torschützenkönig. US-Fußballer des Jahres wurde er 2007, 2011 und 2012, zweimal wurde der Publikumsliebling außerdem Fulhams Fußballer der Saison. Mit Seattle gewann er außerdem 2013/14 den US-Ligapokal, ehe in der vergangenen Spielzeit 2015/16 die Krönung auf Vereinsebene folgte: Der Meistertitel in der MLS .

Herzstörungen bereiteten Sorgen

Doch Dempsey hatte zur Zeit der Playoffs - die MLS-Meisterrunde wird nach einer "normalen Saison" unter den Topteams in Turnierform ausgespielt - ganz andere Sorgen. Wegen Herzproblemen musste er Ende August auf einmal pausieren. Ein Doppelpack gegen die Portland Timbers, und dann die plötzliche Pause. Die Fortsetzung seiner Karriere stand auf der Kippe.

Clint Dempsey jubelt für Seattle

Fast ein halbes Jahr pausierte der 1,85-m Angreifer, doch Anfang 2017 bekam er die Freigabe der Ärzte, wieder auf das Spielfeld zurückzukehren. Eine große Sache machte Dempsey daraus nicht. Er stand zu Beginn der aktuellen Saison auf dem Platz und machte im ersten Spiel gegen Houston Dynamo, was er ohnehin am besten kann - treffen.

Erfolgreicher Spätherbst

Für die USA hat Dempsey, der ansonsten nur sehr selten verletzt war, seit seinem Debüt 2004 in allen möglichen Wettbewerben getroffen - vier Treffer gelangen ihm unter anderem bei Weltmeisterschaften. Aktuell ist er unter Nationaltrainer Bruce Arena, der auf Spieler aus der MLS setzt, einer von vier Angreifern, die im Doppelsturm rotieren. Mit dieser Rolle zwischen den drei deutlich jüngeren Kollegen kommt Dempsey, der als absoluter Teamplayer gilt, bestens zurecht.

Im Gold-Cup-Viertelfinale stand er in der Startelf und bereitete einen Treffer vor, im Halbfinale kam er von der Bank, traf und bereitete den anderen Treffer beim 2:0 über Costa Rica auch noch vor.

Im Spätherbst seiner langen Karriere ist Dempsey so treffsicher wie selten zuvor, in seinen vergangenen 16 Länderspielen stehen für ihn neun Tore und fünf Vorlagen zu Buche - gut möglich also, dass er sich bald eben auch zum alleinigen Rekordhalter aufschwingt und vielleicht den Gold Cup zum vierten Mal gewinnt. Eigentlich wäre ein solches Szenario ein guter Moment, um aufzuhören. Doch Dempsey träumte zuletzt öffentlich von der WM 2018 in Russland.

Stand: 24.07.2017, 15:28