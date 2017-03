Als Eric-Maxim Choupo-Moting im Januar 2017 wenige Tage vor Beginn des Turniers seine Afrika-Cup-Teilnahme für Kameruns Nationalmannschaft absagte, war die Empörung im zentralafrikanischen Staat groß. "Verräter" titelten die Zeitungen des fußballverrückten Landes. Als "undankbar" watschten sie den Schalker Angreifer ab, der offenbar keine Lust hatte, für das Land seiner Familie bei der Kontinentalmeisterschaft zu spielen.

Nun die Kehrtwende: Bei den anstehenden zwei Testspielen der "Unbezähmbaren Löwen" gegen Tunesien und Guinea wird Choupo-Moting wieder auflaufen. Der Angreifer ist offenbar heilfroh über die Berufung der Kameruner, die auch ohne ihn die große Überraschung schafften und den Afrika-Cup gewannen. "Ich wusste von Anfang an, dass sie mich wieder kontaktieren“, sagt er im Gespräch mit der WAZ (Dienstagsausgabe, 21.03.2017): "Denn ich weiß ja, dass ich trotzdem ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft bin." Um das zu verdeutlichen, nennt er ein Beispiel: "Wenn in Deutschland Thomas Müller mit einer für ihn guten Begründung nicht an einem Turnier teilnimmt, denke ich nicht, dass man danach sagen wird: Wir brauchen dich nicht mehr."

Kein Afrika-Cup wegen Schalke

Dabei waren sie wirklich sauer auf ihn, als er sie im Januar im Stich ließ. Aus persönlichen Gründen und mit dem Verweis auf die personellen Probleme bei seinem Klub Schalke 04 hatte Choupo-Moting seine Nicht-Teilnahme beim wichtigsten sportlichen Ereignis auf dem Schwarzen Kontinent erklärt. Zunächst war sogar von einem endgültigen Rücktritt aus der Nationalmannschaft die Rede, später nur noch vom Verzicht auf das Turnier. "Ich will betonen, dass meine Absage in keinerlei Zusammenhang mit einem Rücktritt aus der Nationalmannschaft steht. Davon war nie die Rede, da gab es offenbar ein Missverständnis. Ich werde auch weiterhin für Kamerun auflaufen. Ich spiele nach wie vor gerne für mein Land" , ließ Choupo-Moting verlauten, nachdem ihm offenbar die Schwere der Bedeutung eines Rücktritts klar geworden war.

Neben dem Schalker hatten sieben weitere Europa-Profis aus Kamerun für den Cup abgesagt, die Nationalmannschaft von Trainer Hugo Broos war nur mit einer Notelf von Namenlosen nach Gabun gereist und hatte dann überraschend den Titel geholt.

Es lockt der Confed-Cup

"Ich habe wochenlang hinter den Spielern her telefoniert - ohne Erfolg" , hatte der niederländische Coach Broos nach dem Cup geklagt und wenig Lust gezeigt, den "Abtrünnigen" weiter hinterherzulaufen. "Wenn sie wieder für uns spielen wollen, müssen sie auf uns zukommen" , forderte er.

Dies hat Choupo-Moting offenbar getan. Wenn er wieder im Kreis der Nationalspieler auftaucht, wird er aber dennoch erst einmal Abbitte bei den Kollegen leisten müssen. "Wir sind auch ohne die 'Stars' stark genug" , hatte jüngst noch Verteidiger Michael Ngadeu von Slavia Prag betont.

Wenn ihn die Kollgen wieder aufnehmen, der Schalker im Sommer doch noch an einem großen Turnier teilnehmen: Als Afrika-Meister starten die "Unbezähmbaren Löwen" beim Confed-Cup in Russland und treffen dort unter anderem auf Deutschland. "Das ist ein schönes Turnier, das ich noch nie gespielt habe" , sagt Choupo-Moting, "aber daran denke ich jetzt noch nicht so sehr. Erstmal abwarten und mit Schalke die Saison so gut wie möglich beenden."

Es geht auch um den Marktwert