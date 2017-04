Anfang Juli ist auch Anthony Ujah den Lockrufen aus China gefolgt. Nach einer Spielzeit in Mainz, zwei in Köln und einer in Bremen unterschrieb der 25 Jahre alte Nigerianer bei Liaoning FC, dem derzeitigen Tabellenneunten. Werder soll zwischen zehn und 13 Millionen Euro Ablöse erhalten haben - und hätte damit die an Köln gezahlten festgeschriebenen 4,5 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Super League hat also großen Einfluss auch auf die Bundesliga, die Preise schießen in schwer nachvollziehbare Höhen.