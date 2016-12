Als der FC Arsenal den Stadtrivalen FC Chelsea am 24. September im heimischen Emirates-Stadion mit 3:0 vom Platz fegte, schien die Vorherschafft in London in dieser Saison geklärt zu sein. Alexis Sanchez und Theo Walcott sorgten dafür, dass Chelsea schon nach 14 Minuten mit 0:2 zurücklag. Der deutsche Nationalspieler Mesut Özil traf noch vor der Pause zum Endstand in einer Partie, deren Ergebnis noch deutlicher hätte ausfallen können.

Auch wenn es nach jenem sechsten Spieltag nur drei Punkte Vorsprung der "Gunners" auf die "Blues" waren: Vor allem die Art und Weise der Niederlage hinterließ einen bleibenden Eindruck. Bei der Presse, bei der Konkurrenz in der Premier League - und nicht zuletzt auch bei Chelsea-Trainer Antonio Conte. Der Italiener hatte eine Woche zuvor gegen den FC Liverpool (1:2) seine erste Ligapleite als Coach hinnehmen müssen und fand sein Team nun auf Rang acht wieder - acht Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City.

Zwölf Siege in Serie

Heute, mehr als drei Monate später, hat Chelsea stolze 36 Punkte mehr auf dem Konto. 36 Punkte aus zwölf Partien. Das Torverhältnis seit dem siebten Spieltag: 28:2. Chelsea marschiert durch die Liga, ist mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Liverpool unangefochtener Spitzenreiter und zudem auf dem besten Weg, einen Rekord des FC Arsenal zu brechen. Die "Gunners" hatten es in der Saison 2001/02 geschafft, 13 Siege in Folge einzufahren.

Chelsea ist nach dem jüngsten 3:0-Erfolg gegen Bournemouth am Boxing Day nur noch einen Sieg vom Rekord entfernt. Das Heimspiel gegen Stoke City an Silvester könnte also historisch werden. Trainer Conte will davon aber nichts wissen, er denkt in größeren Dimensionen. "Ich will jedes Spiel bis zum Ende der Saison gewinnen" , sagte der Italiener nach dem Sieg über Bournemouth: "Das wird nicht einfach, schon das Spiel gegen Stoke wird sehr hart."

In der Premier League sei ohnehin jedes Spiel "hart", so Conte. Weshalb er die Leistung seiner Spieler auch immer wieder hervorhebt: "Ich bin sehr zufrieden, wie meine Spieler an die Sache rangehen - mit Konzentration und dem richtigen Fokus. So können wir diesen Weg weitergehen."

Systemumstellung von Conte

Wichtiger Mann in Contes System: Marco Alonso (r.)

Dabei sollte der 47-jährige Fußball-Lehrer nicht seinen Anteil an der Erfolgsserie der Londoner unterschlagen. Denn es war Conte, der nach den zwei Pleiten Ende September das System umstellte. Vom 4-2-3-1 wechselte Conte in ein 3-4-3-System - mit durchschlagendem Erfolg. Branislav Ivanovic und Cesc Fabregas rückten aus der Startelf, dafür kamen Marcos Alonso und Victor Moses hinein.

Die beiden "Neuen" sollten fortan die Schienenpositionen auf den Außenbahnen bekleiden, während Gary Cahill, David Luiz und Cesar Azpilicueta in der Abwehr näher zusammenrückten. Nemanja Matic und N'Golo Kanté behielten ihre Positionen im zentralen Mittelfeld, wurden aber mit mehr Freiheiten im Offensivspiel ausgestattet - vor allem Matic, der seither regelrecht aufblüht.

Hazard und Costa als Torgaranten

Vorne sorgen dann Willian, Eden Hazard und Diego Costa für die Tore. Alleine Hazard und Costa kommen zusammen auf 22 Treffer, das sind deutlich mehr als 50 Prozent der Saisontore der "Blues". Costa, der unter Conte deutlich ruhiger geworden ist, führt mit 13 Treffern die Torschützenliste der Premier League an. Conte hat es geschafft, die Konzentration des exzentrischen Spaniers auf das zu konzentrieren, was er nachweislich am besten kann: Fußball spielen und Tore erzielen.

Torgefährliches Duo: Diego Costa (l.) und Eden Hazard

Auch wenn Costa zuletzt wegen einer Gelbsperre fehlte: Vier dieser Verwarnungen kassierte er innerhalb der ersten sechs Spieltage. Seit Contes Umstellung war es genau eine - am 17. Spieltag gegen Crystal Palace. Seit Chelseas unheimlichem Siegszug gab es überhaupt erst drei Spiele, in denen Costa keinen Treffer beisteuerte.

Hazard - "Wiedergeburt des Superstars"

In diesem Fall ist dann meist Hazard zur Stelle. Der belgische Nationalspieler ist nach seiner Seuchensaison im Vorjahr wieder in der Weltspitze angekommen. Die englische Presse feierte jüngst die "Wiedergeburt des Superstars" . Der 25-Jährige wurde in Chelsea letzter Meistersaison 2014/15 zum Spieler des Jahres auf der Insel gewählt. Chelseas Horror-Saison 2015/16, die die Londoner letztlich auf Rang zehn abschlossen, war auch ein Härtetest für Hazard.

Bis zum Frühjahr 2016 blieb der Belgier ohne Treffer für die "Blues". Nach einer einmonatigen Verletzungspause kehrte Hazard am 23. April 2016 zurück auf den Platz - und steuerte zwei Treffer beim 4:1-Sieg über Bournemouth bei.

Hazard im Zentrum effektiver

Mit der Ankunft von Conte im Sommer veränderte sich die Rolle des Belgiers zunächst nicht, das Selbstvertrauen aber kam zurück. Als Linkaußen im 4-2-3-1-System steurte Hazard in den ersten drei Saisonspielen zwei Treffer bei. Mit Chelseas Systemumstellung verlagerte sich das Spiel von Hazard mehr ins Zentrum. Gemeinsam mit Willian oder Pedro spielt Hazard in der Position hinter Stürmer Costa. Nur noch selten weicht er auf den Flügel aus.

Für die "Daily Mail" ist Hazard der Albtraum eines jeden Verteidigers, vor allem in seiner neuen Rolle. Schließlich begeistert Hazard vor allem mit seiner Technik und der engen Ballführung. Die Partnerschaft zwischen ihm und Costa hat Conte perfektioniert. Und auch wenn mal einer der beiden ausfällt, hat der Italiener eine Lösung parat. So wie am Boxing Day, als Hazard für den gesperrten Costa ins Sturmzentrum rückte und Pedro die Position des Belgiers übernahm. Nach 90 Minuten standen zwei Pedro-Treffer und ein verwandelter Elfmeter von Hazard zu Buche.

Rekord gegen Tottenham?

Gegen Stoke ist Costa wieder mit von der Partie. In England glaubt keiner daran, dass die Londoner den Rekord des FC Arsenal nicht zumindest egalisieren. Ob sie sogar darüber hinausgehen können und mit dem 14. Sieg in Folge eine neue Bestmarke aufstellen, entscheidet sich dann spätestens am 4. Januar. Dann reisen die "Blues" zu einem anderen Stadtrivalen, den Tottenham Hotspur.

Gewinnen sie auch das Duell, würde Contes Ankündigung, jedes Spiel in dieser Saison gewinnen zu wollen, noch einmal in einem ganz anderen Licht erstrahlen. Derzeit jedenfalls scheint für den FC Chelsea nichts unmöglich zu sein. Und wenn wir schon mal dabei sind: The New Saints, der walisische Rekordmeister, hat gerade einen Uraltrekord von Ajax Amsterdam aus dem Jahr 1972 egalisiert: 26 Pflichtspielsiege in Serie. Das nur für den Hinterkopf.

Stand: 28.12.2016, 11:14